星巴克見「一疊百元鈔占位」 他驚呼：台灣最光榮時刻

在台灣的咖啡廳、餐廳，經常可以看到有民眾用手機、筆電等貴重物品占位子，不過有網友日前在一間爆滿的星巴克，發現一位女子竟拿出一疊百元鈔，放在空位的桌上後，人就離開了，原PO全程目睹，讚嘆這是台灣最光榮的時刻。

一名網友日前在Threads上傳照片，只見星巴克的空桌上放了一疊百元鈔，座位卻空無一人，原PO發文表示，「我從一間客滿的星巴克走出來後，轉頭目睹有位女士用一疊百元鈔票占位子」，直呼這是台灣最光榮的一刻。

照片曝光引發許多討論，網友紛紛留言，「她只是把身上最不值錢的東西拿出來占位置而已」、「股市漲成這樣，100元掉地上都沒人會撿了」、「我也有用錢占位過，不過是用零錢」、「建議她下次把錢裝紅包袋裡，保證沒人敢過去。」

還有人打趣表示，在台灣不太需要擔心手機、筆電等貴重物品被偷，反而是食物和雨傘比較危險，「常常在咖啡廳看到有人用iPhone占位」、「我在星巴克看過最多的是Mac或電競筆電」、「台灣人本來就只偷食物、雨傘和安全帽」、「還是雨傘、安全帽、小吃比較容易被偷，掛在機車掛勾上、放在某些公共場所椅子上，去個廁所回來就可能不見囉。」

