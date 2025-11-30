星巴克讀書遇吵鬧小孩 男大生祭「這1招」百萬網讚爆！

生活中心／李筱舲報導



咖啡廳是許多人讀書的好去處。而近日一名網友在社群表示，自己在星巴克讀書時遇到一群吵鬧的小孩，聽見他們要玩手遊後，便將自己的手機熱點名稱改成「Starbucks Wi-Fi」，並設為開放，等到對方玩到遊戲重要關卡時，再把網路關閉。文章曝光後，讓網友熱議表示「這招太狠了！」。









男大生星巴克遇小孩玩手遊吵鬧 出手「1奇招」百萬網友讚爆：真夠狠！

男大生聽到吵鬧的小孩要玩手遊後，便把手機熱點改為「Starbucks Wi-Fi」讓他們連線，並在遊戲進入關鍵時刻直接關閉網路，讓小孩的遊戲被迫中止。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

近日，一名男大生在Threads上發文表示，自己在星巴克讀書時遇到吵鬧的小孩，聽見他們說「拿完餐要玩手遊」後，男大生便把手機熱點重新命名為「Starbucks Wi-Fi」，並開放無密碼連線。等他們開始玩遊戲後，男大生還不時走到附近觀察，最後在遊戲進入關鍵時刻，直接關閉網路分享，讓小孩的遊戲被迫中止。貼文一出，立刻引發網友熱議。

這篇貼文引發眾多網友熱議，有網友大讚男大生這招夠狠，不過也有部分網友認為要讀書應該去圖書館。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

這篇文章目前累積超過140萬次瀏覽、8萬人按讚、400多則留言。許多網友大讚：「我不確定你的做法是對是錯？但我喜歡」、「太壞了…」、「這招厲害，專治屁孩」、「夠狠，我欣賞你」、「這就是傳說中的一網打盡…」、「頂級智鬥看的我冷汗直流」。但也有網友持不同觀點，質疑：「既然覺得吵，現在不是有很多禁止喧嘩的咖啡廳嗎？為什麼不去那裡？」、「上次才有咖啡廳老闆說，他開店是要做生意的，要念書麻煩去圖書館，不要占位置。」。

