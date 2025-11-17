星巴克買一送一！不只信用卡聯名優惠限定2天大杯飲品享好友分享
文／景點+ 秀智整理報導
除了每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，享有買一送一優惠，本週星巴克推出有兩天好友分享日買一送一優惠！
圖／景點+ 張盈盈
歡樂同慶 好友分享日
2025/11/17(一)～11/18(二)
活動期間這兩天 11:00～20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，即買一送一優惠。每人每次最多買二送二，飲料限當場一次領取。
優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
此活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。
