星巴克買一送一！不只信用卡聯名優惠限定2天大杯飲品享好友分享

來自於台中谷關松鶴部落的鱘龍魚老品牌魚之鄉，相信許多人跟我們一樣對這個品牌並不陌生，之前到谷關的時候也曾在店內品嘗過鱘龍魚料理，除了在現場有看到以流動的山泉水養殖的鱘龍魚外，也對餐廳烹調的料理念念不忘，於是在知道他們在大雅開店的時候，就選個一天來好好的品嘗。

Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 9 小時前