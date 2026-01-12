星巴克買一送一優惠倒數 超商咖啡寄杯現省3600元

星巴克推出優惠活動，精選8款飲品包括星冰樂、黑櫻桃系列等，享買一送一。7-11超商特選美式、特選拿鐵同品項買100杯再送45杯，最多現省3600元。

超商推出咖啡優惠。（示意圖／中天新聞）

星巴克

全店活動好友分享日1/12(一)~13(二)11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的「指定品項飲料」，其中一杯由星巴克招待。指定品項：冷萃咖啡、美式咖啡(含特選)、黑櫻桃風味瑪奇朵(含特選)、黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰搖果茶、經典紅茶那堤。

星巴克買一送一 。（圖／翻攝自 星巴克 臉書）

即日起至2026/1/13的每週三、四、五，「foodomo｜星巴克好友分享日」，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。

星巴克 。（示意圖／中天新聞）

7-11

CITY CAFE 特選美式、特選拿鐵同品項買100杯再送45杯，最多現省3600元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

不可思議!+? CAFE RESERVE「哥倫比亞玫瑰卡門」新上市，1/7～2/3，精品美式&拿鐵，免費升級大杯。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

1/6~1/13，大杯厚乳拿鐵/卡布奇諾任選6杯288元，還有其他指定品項通通只要288元/組。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

2026/1/6~1/13，CITY CAFE大杯美式4杯+金莎3粒裝2條，優惠價190元/組；CITY CAFE大杯拿鐵4杯+金莎3粒裝2條，優惠價220元/組；CITY CAFE大杯美式4杯+能多益餅乾2包，優惠價180元/組；CITY CAFE大杯拿鐵4杯+能多益餅乾2包，優惠價210元/組。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

即日起~2026/1/17，CITY CAFE大杯熱厚乳拿鐵一杯只要30元(原價65元)，中杯熱黃金榛果太妃風味拿鐵一杯只要35元(原價65元)。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

7-ELEVEN黑金燒仙草暖心回歸，大杯售價75元。

燒仙草暖心回歸。（圖／7-ELEVEN）

OPENPOINT行動隨時取 12/15~2026/1/31購買指定咖啡轉贈給朋友，就可獲得中杯精品拿鐵買1送1。

數位傳情咖啡。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書）

全家

Let's Café Let's Tea與蜷川實花展攜手合作，花影限定杯身、杯套，1/7全台店舖正式登場！1/7-2/3，經典咖啡大杯以上全品項任選第二杯飲品享79折優惠；單品咖啡全品項享第二杯半價；Let’s Tea全品項第二杯79折。

咖啡優惠。（圖／全家臉書粉專，下同）

OK超商

1月壽星看過來！OKmart 要請你喝生日咖啡！OKAPP 會員專屬：一月壽星免費喝咖啡 ，只要你是 OKAPP 會員且為本月壽星，生日好禮直接送給你。

１月壽星優惠。（圖／翻攝自OKmart臉書）

OKmart 推出 OKCAFE 新品「草莓戀乳雪露」，即日起至 1 月 15 日，「草莓戀乳雪露」與「楊枝甘露冰沙」同步推出單杯特價 69 元優惠（原價85元/件）。

新品「草莓戀乳雪露」。（圖／翻攝自OKmart臉書）

萊爾富

即日起至1/20，大杯特濃美式、特大杯美式，冰熱任選同品項買1送1。

咖啡優惠。（圖／萊爾富）

2025/12/24 ～ 2026/01/20，拿鐵系列、摩卡咖啡同品項第2杯只要5元。

咖啡優惠。（圖／萊爾富）

2025/12/24 ～ 2026/01/20，玉米濃湯／燒仙草特價 45 元（原價 55 元）。

玉米濃湯、燒仙草優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2026/1/20，Hi Café巧克力飲品單杯特價35元，任2杯66元。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2026/1/20，鴛鴦珍珠奶茶、鳳梨百香雙Q冰茶、檸檬焙烏龍冰茶特價39元。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2026/1/20，辻利抹茶歐蕾中杯買1送1。

買1送1優惠。（圖／萊爾富）

