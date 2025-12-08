星巴克買一送一！台北時代門市跨年煙火套餐預訂席位規定咖啡優惠公布

文／景點+ 秀智整理報導

12月進入第二週，許多人為了聖誕跨年做準備，星巴克台北時代門市也宣布了跨年套餐與席位預訂的辦法；此外星里程會員12月8日至10日有三天的買一送一優惠活動進行中，此外，提醒還有12月19日(週五)舉辦的歡樂耶誕購物派對，全品項享85折優惠(不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值) 。

圖／景點+ 張盈盈

星享成雙 好友分享

2025/12/8(一)-12/10(三)

活動期間11:00～20:00 星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。

此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋。限購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、冰淇淋飲品 與雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

此活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香門市。

台北時代門市 跨年煙火套餐預訂席位購買憑證 線上公告

2025/12/8(一)上午10點~12/17(三)晚上10點

門市地址: 台北市信義區忠孝東路五段8號2樓

門市電話: (02)2722-6292

★線上兌換回饋說明：

金星級會員可於2025年12月8日(一)上午10點~12月17日(三)晚上10點，以40顆金星禮星星於線上兌換「台北時代門市跨年煙火套餐預訂席位購買憑證」，憑此憑證始能於活動當日至台北時代門市結帳購買，每個帳號僅限兌換二次，兌換名額有限，兌完為止，敬請提早兌換。

台北時代門市跨年煙火套餐預訂席位購買憑證後，仍需結帳購買套餐費用：

★跨年煙火套餐 售價NT$ 3,260(已含場地服務費)

★結帳購買與活動地點：台北時代門市專屬座位(台北市信義區忠孝東路五段8號2樓)

★線上兌換完成後，需於2025年12月21日晚上9點前，至台北時代門市預付套餐訂金1,000元(每份)，預付後即代表完成本次預訂席位購買。

★活動時間：2025年12月31日晚上9點~ 2026年1月1日凌晨1點

★優先購買資格憑證進場時間：2025年12月31日晚上9點至9點45分為止

★為配合百貨管制時間，請您務必於當日晚上9:45分前進入統一時代百貨

★個人套餐已含場地與服務費，包括：

① 瓶裝精選紅酒 乙瓶

② 餐前小點 乙份

③ 星巴克輕食主餐 乙份

④ 餐後甜點 乙份

⑤ 門市飲品 乙杯

★星禮程線上兌換完成後3日內，由台北時代門市致電詢問欲選擇的套餐種類。

★進場安排：活動當日將以現場排隊順序依序帶位，恕不選位。

★40顆金星禮星星包括：

① 台北時代門市跨年煙火套餐預訂席位購買憑證入場憑證

② 任選中杯飲料乙張(使用期限：2025年12月31日；僅限台北時代門市兌換)

③ 跨年派對禮(價值300元)

* 需先完成結帳購買跨年煙火套餐後，方可使用任選中杯飲料乙杯與領取跨年派對禮乙份

★購買跨年煙火套餐時，需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付套餐售價3,260元，可累計星星，並出示手機APP或是隨行卡核銷限量席位預訂入場憑證。每張憑證僅能購買乙份跨年煙火套餐。

★線上兌換完成後，可以透過【金星禮紀錄】-【星運抽獎項與各項兌換紀錄】功能查詢，您是否兌換成功與兌換詳細說明。

