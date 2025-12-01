星巴克買一送一咖啡優惠！聖誕派對優惠foodpanda外送優惠

文／景點+ 張盈盈整理報導

本週星巴克買一送一優惠以週一使用uniopen信用卡獲得優惠為主，使用OPENPOINT APP以20點兌換「買一送一」的優惠，此外，12月5日、12月19日有85折聖誕派對優惠，另有foodpanda外送優惠，12月初將換檔，優惠把握起來！

圖 / 景點+ 張盈盈

歡樂耶誕 購物派對

2025/12/5(五)





全品項享85折優惠(不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值)



咖啡豆 、糕點、包裝食品 、咖啡/生活用品



滿額贈：活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得大杯(含)以上好友分享優惠券一張，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

uniopen｜星禮程會員首次完成 uniopen會員綁定並支付任何一筆消費即享20點OPENPOINT

2025/12/01(一)-2025/12/31(三)

活動期間星禮程會員首次於星巴克行動APP完成 uniopen會員綁定，並以星禮程支付完成任一筆消費，即可獲得20點OPENPOINT(限定3萬名)





綁定路徑： 進入星巴克APP首頁點選右上方【帳號】，再點選【星禮程帳號連結管理】，即可依步驟指示完成綁定，您亦可於綁定後開啟OPENPOINT點數折抵功能。





注意事項：



1.若遇星禮程會員需全額以隨行卡或APP行動支付之贈星活動，請於支付前關閉OPENPOINT點數折抵功能，避免因部分消費金額為點數折抵，將無法獲得活動贈星回饋。



2.若您開啟OPENPOINT點數自動折抵功能，未來使用星巴克APP支付時，系統將自動判斷優先扣除您的OPENPOINT點數，扣除點數後的消費差額將會使用預設隨行卡儲值金支付，請於開啟自動折抵功能前務必留意。

包裝食品換季優惠活動



2025/10/1(三)~12/2(二) *即將結束



指定期間購買包裝食品指定品項，享7折優惠。



■歐式雪茄捲收納盒：原價350元，七折優惠價245元。

■綜合星格脆手提行李箱：原價880元，七折優惠價616元。

■海灘墊爆米花旅遊組：原價590元，七折優惠價413元。

■星巴克綜合義式脆餅：原價450元，七折優惠價315元。



商品依各門市現貨為準，售完為止。

foodpanda 外送合作優惠

2025/11/5(三)-12/25(四)

■ foodpanda｜糕點加價購

活動期間凡點購任一飲料，即可以優惠價加購以下糕點乙份。

葡萄乾司康：原價65元， 享優惠價60元。

黑巧餅乾司康：原價70元， 享優惠價60元。

★2025/11/5(三)-12/25(四)

■ foodpanda｜飲料加價購

活動期間凡點購任一糕點，即可以優惠價加購以下飲品乙杯。

大杯特選美式咖啡：原價125元， 優惠價100元。

大杯特選那堤：原價150元， 優惠價125元。

★2025/11/5(三)-11/17(一)

■ foodpanda｜第二杯半價

活動期間點購兩杯大杯(含)以上特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂，享第二杯半價。

★2025/11/18(二)-12/1(一)

■ foodpanda｜365感恩節組合

活動期間點購3杯大杯焦糖奶香星享那堤、特選馥郁那堤，3杯原價495元，享優惠價365元。

★2025/11/18(二)-12/1(一)

■ foodpanda｜第二杯半價

活動期間點購大杯(含)以上馥列白、經典紅茶那堤，享第二杯半價。

