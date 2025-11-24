星巴克買一送一！星禮程抽獎飲料蛋糕早安點數送優惠情報

文 / 景點+ 張盈盈整理報導

本週星巴克買一送一優惠，除了週一以uniopen聯名卡於星巴克實體門市消費可享有優惠以外，運用星禮程會員點數扣點參加抽獎，獎項有好友分享優惠；另外使用APP點購指定餐點組合享有優惠贈點，本週星巴克優惠把握起來！

圖 / 景點+ 張盈盈

週一使用uniopen聯名卡優惠

每週一活動期間使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

金星禮星運抽 - 3★即可享有一次抽獎機會

2025/11/19(三)10點 ~ 2025/11/25(二)

活動期間使用3顆金星禮星星，即可參加一次【迎接祝福跳跳樂】星運抽抽獎機會，參與活動就有機會獲得多樣優惠獎項，陪您享受美好咖啡時光。

獎項包含：任一大杯(含)以上飲料，飲料優惠折抵50元、行動預點專屬-飲料可享第二杯半價優惠券、飲料第二杯半價優惠券 、任一大杯以上飲料與任選80元(含)以上糕點，飲料優惠折抵30元、購買指定盒裝茶瓦納系列優惠折抵50元、任選經典咖啡豆250g或12入VIA乙包，單包優惠折抵50元與咖啡隨行外帶盒(每日精選咖啡)等。

抽獎活動網址

https://goldreward.starbucks.com.tw/Event?id=zq%2fYKeY0lbjWZCl7cSetrQ%3d%3d

早安好星情 Bonus Star

2025/11/24(一) ~ 2025/11/28(五)每日上午11點前

活動期間每日上午11:00前，會員於門市消費 或 使用APP行動預點服務，單筆原價購買大杯(含)以上飲料+原價100元(含)以上糕點，可額外獲贈 5顆星/組 (可累計)

此活動條件為一杯原價大杯(含)以上飲料＋一個原價100元(含)以上糕點視為一組，恕不適用：四吋(含)以上圓形蛋糕、長條蛋糕、罐裝飲料、包裝食品及禮盒類商品。商品依各門市現貨為準，售完為止；行動預點服務與商品供應依APP行動預點系統顯示為準，各店庫存不同，售完為止。門市將依照現場情況動態接單，參加活動也請留意取餐門市是否提供本服務。

此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋。若部分消費金額使用現金、其它支付工具或OPENPOINT點數折抵等，將無法獲贈活動額外贈星，敬請留意。本活動不限購買次數。星星可累計。

