星巴克買一送一 超商咖啡寄杯買12送12
星巴克12/8至12/10連續3天推出買一送一優惠，需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋。此外，7-11順應聖誕節將來臨，推出濃萃美式買12送12。
星巴克
星巴克推出「星享成雙 好友分享」優惠活動，12/8至12/10指定時間11:00-20:00 星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋。
7-11
12/13-12/20愛sharing分享日，CITY CAFE大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾任選買12送6，特價780元；CITY CAFE特大杯拿鐵／特大杯美式任選買12送6，特價840元；CITY CAFE風味指定飲品冰飲任選買12送6，特價900元。
12/3~12/12限時超暖心優惠，CITY CAFE特大濃萃美式買12送12，特大濃萃拿鐵26杯、特大厚乳拿鐵23杯、黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選32杯、琥珀小葉奶茶/梔子花乃青任選36杯、特選美式/拿鐵任選26杯，享1212元超值優惠價。
即日起至12/09，前往愛・Sharing官網製作賀卡分享給好友，就送現萃茶大杯熱紅茶乙杯。
11/26-12/9 厚乳拿鐵大杯/特大杯，任選第2杯半價。
11/26～12/9 黑金燒仙草，限時暖心價65元（原價75元）。
11/12-12/9，不可思議!+? CAFE RESERVE 門市限定，買大杯冠軍美式&拿鐵送濾掛一包。
7-ELEVEN 不可思議茶BAR，不可思議茶BAR奶茶大賞，11/12-12/09 指定飲品第2杯半價。茶拿鐵門市限定優惠品項：金焙烏龍茶布奇諾、英曙格雷紅茶布奇諾、冰綿綿金焙烏龍茶王、冰綿綿英曙格雷紅茶、金焙烏龍茶拿鐵、英曙格雷茶拿鐵。多元複合門市限定優惠品項：琥珀小葉紅茶拿鐵、茶王焙火烏龍拿鐵、輕烏龍拿鐵。
全家
即日起至12/9，原茶/醇奶茶同系列任選買1送1(原茶40元/醇奶茶55元)，贈品不提供自備杯優惠。
即日起至12/9，Let‘s Café經典拿鐵(大杯，冷熱不限) 6杯；特濃拿鐵(大杯，冷熱不限) 5杯；卡布奇諾(大杯，熱飲) 6杯；單品拿鐵(大杯，冷熱不限) 3杯，同品項199元。
普發1萬首選全家ATM領，享有超狂優惠！即日起至 114/12/31 日於全家使用台新/玉山/國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包括Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵(同品項買2送2)、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋(不限口味)買2送1、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵(同品項買1送1)、bb.q專屬優惠。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
11/26–12/23Hi café 飲品冰熱任選買1送1，指定暖心飲品包括巧克力歐蕾、紅玉紅茶、四季春青茶、桂圓紅棗茶、黑糖薑茶。
2025/11/26～12/23限量優惠，大杯阿華田（巧克力歐蕾／草莓）優惠價 25 元。大杯阿華田摩卡咖啡，冰熱任選、大杯冰芋泥小芋圓歐蕾、特大杯冰鳳梨百香雙 Q 冰茶、特大氣泡美式（鳳梨／柚香） ，優惠價45元。
2025/11/26～12/23，79 元珍珠冰茶系列買12送12（冰熱任選），一次帶走24杯優惠價948元（原價 1896 元）！
Hi café 燒仙草熱騰騰登場，2025/12/10 起，暖手價 45 元（原價 55 元）。
11/26-12/23大特濃美式(冰熱任選)買20送20省1100元(原價2200元)，單杯不到28元。大特濃拿鐵(冰熱任選)買20送18省1170元(原價2470元)，單杯不到35元。
即日起至12/30，「綠の拿鐵」全新升級登場，果C果昔系列再進化，嚐鮮價 59 元（原價79元）。
普發萬元咖啡同慶，11/11-12/23，大美式450杯只要10,000元(原價20,250元)，單杯只要22.2元；大拿鐵350杯只要10,000元(原價19,250元)，單杯只要28.5元；整買零取限定，每個會員限購一組，兌換期限至2027/12/23。
OK超商
OKmart祭雙12優惠，大杯莊園美式／拿鐵及大杯極淬莊園美式／拿鐵同品項「買2送2」。12月12日當天還有「買12送12」限定活動，加碼贈送1212點。
即日起 ～ 2025/12/10，到 OKmart 購 / 取 台鐵、高鐵票，出示「購取票繳款證明聯」， 就能享 OK CAFÉ 大杯莊園拿鐵買1送1(冷、熱皆可，限同品項共享優惠)。
即日起至12/10，OK CAFÉ推出多款冬季風味飲品優惠，包括「黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）」、「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」、「靜岡抹茶拿鐵」與「焙茶拿鐵」，任選2杯99元。
11/13～12/10 暖心優惠開喝，指定飲品任選 2 杯只要 99 元！ 黑糖道系列：黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶、阿華田系列、焙茶拿鐵、錫蘭紅茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵。
