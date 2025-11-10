星巴克買一送一！超商美式「買11送11」先寄杯，路易莎咖啡5折喝





鳳凰颱風來襲，一早就雨勢不斷，在風雨中上班真的很值得替自己買杯咖啡加油打氣！全家祭出特濃咖啡大杯「任選2杯99元」，7-11則有「雙11優惠」還可祭杯，星巴克、路易莎同樣有咖啡優惠快搶喝！

星巴克

雙11買一送一

圖片來源：星巴克

為了歡慶雙11，星巴克於11月11日，當天上午11點至晚上8點，只要點大杯以上同品項，就可享買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，推薦必喝冬天限定的太妃核果風味那堤，香甜滋味真的太療癒！



另，uniopen聯名卡一樣有獨家優惠！11月10日當天於門市營業時間內，使用uniopen聯名卡買大杯以上同品項可享買一送一，限使用uniopen聯名卡刷卡（含感應支付），或使用uniopen聯名卡（實體卡）之icash2.0（愛金卡）感應支付。

7-11

美式買11送11

圖片來源：7-11

OPENPOINT行動隨時取於即日起至11/12，推出「7-ELEVEN DAY歡慶購物節」，品項包含：

1.CITY CAFE特大美式買11送11優惠價660元 (每日限量1.5萬組)

2.CITY CAFE特大拿鐵買11送5 優惠價770元(每日限量1萬組)

3.CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選買11送11優惠價660元(每日限量5000組)

4.CITY CAFE特選美式/特選拿鐵任選16杯優惠價711元 (限量8萬組)

5.CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡任選13杯優惠價711元 (限量8萬組)

6.CITY TEA黑糖珍珠撞奶18杯優惠價711元 (限量5萬組)



OPENPOINT行動隨時取於11月開始，每周一咖啡日祭出優惠，品項包含：

1.CITY CAFE香草焦糖風味瑪奇朵/黃金榛果太妃風味拿鐵(冰/熱)任2杯99元

2.CITY CAFE大杯燕麥拿鐵2杯99元



每周二質感咖啡日，限定icash pay支付

1.CITY PRIMA中杯精品美式2杯99元(限量5000組)

（備註：熱燕麥、精品咖啡瓜地馬拉、精品咖啡僅能於限定門市兌領。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。）





全家

加10元多1杯

圖片來源：全家

圖片來源：全家

全家週一咖啡日，選購Let’s Café單品咖啡、特濃咖啡，大杯同品項+10元多1杯；Let's Tea焙茶拿鐵即日起至11月11日，第二杯10元；即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元；即日起至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵，享同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。

萊爾富

巧克力歐蕾買1送1

圖片來源：萊爾富

巧克力控注意！萊爾富即日起至11月25日，祭出巧克力歐蕾系列優惠，品項包含：

1.大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1（原價65元/杯）

2.大杯巧克力歐蕾買1送1（原價65元/杯）

3.大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1（原價79元/杯）



路易莎

會員專屬咖啡五折喝

圖片來源：路易莎

路易莎祭出多項會員專屬優惠，包含：

1.全飲品 憑黑卡點數5點換任一飲品9折

2.咖啡飲品11點前第二杯咖啡5折

3.陶瓷塗層系列 85折(不適用黑卡集點)

4.單品咖啡豆【1/4磅】任選兩包7折 (不適用黑卡集點)

5.咖啡豆【半磅&1/4磅】單包75折 (不適用黑卡集點)

6.6款濾掛咖啡盒裝系列 任選2盒(含)以上5折 (不適用黑卡集點)

另有「衣索比亞 谷吉 酒精日曬」 優惠價105元/杯(定價150元/杯)

85度C

一日限定買2送1

85度C推出限定活動，11/11一日限定，大杯指定品項買2送1，品項包含：特皮Q奶茶(大)、蕎麥奶茶(大) 、蕎麥冬瓜(大) 、榛果風味拿鐵(大)、香草風味拿鐵(大)；不限冰熱、限大杯同品項，且不含鉑金咖啡，限現購現取每人限購2組，快揪朋友一起開喝！

