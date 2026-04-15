星巴克買一送一限時3天 特選馥郁那堤、蘋果山茶花美式也能喝

【緯來新聞網咖啡控準備衝！星巴克宣布推出「好友分享日」限時優惠，自4月15日至4月17日一連三天登場，活動期間每天上午11時至晚間8時，購買兩杯大杯（含）以上、冰熱／口味皆一致的飲料，即享「買一送一」，其中一杯由星巴克招待。

星巴克買1送1限時2天。（圖／資料照）

本次買一送一優惠品項涵蓋多款人氣與新品飲品，包括全新登場的蘋果山茶花風味美式、蘋果山茶花風味氣泡美式、蘋果山茶花風味青茶，以及濃萃義式厚那堤；此外，經典熱銷的那堤、摩卡、焦糖瑪奇朵、卡布奇諾、特選馥郁那堤等品項也同步納入優惠，讓咖啡控一次喝個夠。



此次優惠適用於大杯以上現調飲品，無論冷熱皆可，但兩杯須為相同容量、冰熱與口味。依活動規定，每人每次最多可享「買二送二」，且飲品須一次領取完畢，無法分次兌換。



不過，星巴克也提醒，部分熱門品項不列入優惠，包括蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡，以及含酒精飲品。



此外，本次活動不適用於部分指定門市、車道服務、外送外賣、預訂及行動預點服務，實際不參與活動門市須依星巴克官網公告為準。星巴克表示，本次「好友分享日」不得與其他折扣、星禮程回饋或行銷優惠併用；若更換植物奶等指定客製化選項，仍須另行加價。

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