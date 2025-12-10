星巴克買1送1來了！最多買2送2 醇濃抹茶那堤、焦糖瑪奇朵任你選

【緯來新聞網】星巴克今(10日）推出限定優惠，全台門市於11:00至20:00時段，舉辦「買1送1」活動，凡星禮程會員使用隨行卡或APP行動支付，購買兩杯大杯(含)以上、冰熱與口味相同的指定飲料，可享其中1杯由星巴克免費招待，每人每次最多可享2杯免費飲品。

星巴克買1送1來了。（圖／翻攝星巴克IG）

星巴克說明本優惠不適用於車道、外送、外賣、預訂及行動預點服務，部分指定門市亦不參與；不包含太妃核果冷萃、氮氣冷萃、冰淇淋飲、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝品、典藏與手沖等特定品項，亦不得與其他折扣併用。



除門市活動外，星巴克也推出「星沁爽」飲品單杯優惠，即日起至2026年1月13日止，特大杯芒果火龍果檸檬星沁爽與芒果火龍果椰奶星沁爽皆可享單杯110元定價購買。該優惠同樣不適用於機場管制區門市、星巴克典藏DREAM PLAZA門市、車道及預訂服務，亦無法進行升級、折抵紅利或金星會員相關兌換。



此外，自2025年12月3日起至12月26日止，每週三至五，foodomo平台同步舉行「好友分享日」，凡購買兩杯特大杯、冰熱與口味一致的那堤、焦糖瑪奇朵或醇濃抹茶那堤，即享1杯由星巴克免費招待，優惠全天適用。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

來都來了！被康康臨時揪上台合唱 吳申梅開嗓〈當愛已成往事〉

Stray Kids 安可演出來了！10月首登仁川亞運主體育場開唱