星巴克買1送1來了！限時2天 草莓風味星冰樂、厚那堤全都有

【緯來新聞網】星巴克官方網站公告，星巴克將於2/12至2/13推出限時2天的「情人節快樂 好友分享日」活動，活動期間每日11時至20時，凡於門市購買2杯大杯(含)以上、冰熱與口味皆相同的指定飲品，其中1杯由星巴克招待。相關優惠內容以星巴克官網公告為準。

星巴克12日開始買一送一。（圖／記者許方正攝）

星巴克買1送1活動適用品項包含新品草莓風味星冰樂、草莓風味抹茶那堤與濃萃義式厚那堤，同時也涵蓋焦糖瑪奇朵、那堤、特選馥郁那堤、卡布奇諾與摩卡等常態販售飲品。消費者須於活動時段內至實體門市購買，且2杯飲料須容量一致、口味相同。



本次優惠不適用於雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋系列飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖咖啡與虹吸式咖啡等品項。每人每次交易最多可享買2送2，且飲品須當場一次領取，不得分批兌換。

星巴克12日開始買一送一。（圖／星巴克官網）

星巴克同時說明，部分指定門市、車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務不適用此活動，且不得與其他折扣、星禮程回饋或行銷優惠合併使用。



除門市活動外，星巴克也與外送平台foodpanda合作推出第2杯半價方案。即日起至2/23，透過平台點購2杯大杯(含)以上焦糖奶香星享那堤或鹹焦糖風味福吉茶那堤，可享第2杯半價。2/24至3/10期間，購買2杯大杯(含)以上馥列白、特選美式咖啡、焦糖瑪奇朵或粉紅草莓風味星冰樂，同樣可享第2杯半價優惠。

