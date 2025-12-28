星巴克買1送1來了！限時9小時 跨年加碼8折價

星巴克近期推出「維也納風香醇那堤」與「維也納風抹茶那堤」。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

在迎接新年前夕，連鎖咖啡品牌再祭一波促銷，讓民眾好好犒賞自己，星巴克明（29日）限時一天推出飲品買1送1好康，近期更推「維也納風香醇那堤」帶來暖意；路易莎旗下以台灣茶食文化為起點的品牌「玖仰」則攜手《黑白大廚：料理階級大戰》鄭智善主廚，打造各式暗黑系美味。

星巴克官網指出，29日上午11點至晚上8點買2杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由店家招待，需要注意的是，優惠不包含太妃核果氮氣冷萃咖啡、太妃核果冷萃咖啡、冰淇淋飲品、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

另外，星巴克近期也推出「維也納風香醇那堤」與「維也納風抹茶那堤」，靈感源自維也納咖啡，以綿密蒸奶融合濃郁濃縮咖啡，層層堆疊巧克力淋醬與香草馬斯卡彭奶油，最後灑上可可粉作為點綴。香氣濃郁、口感滑順，巧克力與咖啡交織出優雅苦甜的餘韻。最後，星巴克於12月31日前「指定耶誕商品8折」，購買指定耶誕商品乙件即享8折優惠。

玖仰X鄭智善主廚打造3款聯名餐點，以韓式新黑潮席捲餐桌。（路易莎集團提供／朱世凱台北傳真）

玖仰攜手韓國黑白大廚港式點心女王鄭智善主廚 （左），右為路易莎董事長黃銘賢。（路易莎集團提供／朱世凱台北傳真）

路易莎旗下「玖仰」與鄭智善主廚合作，共推出3款限定餐點，皆以黑色作為視覺與風味主軸，展現低調卻層次分明的料理表現。「椒麻黑醬拌麵」（定價99元）以玖仰深受顧客喜愛的台式拌麵為基礎，融合韓國日常飲食中酢醬麵的概念，鄭智善以中式醬料調製邏輯，打造略具流動感的深色醬體，使醬汁均勻包覆麵條，並加入新鮮研磨的黑白芝麻粉與花椒油提味，入口清爽卻香氣層層堆疊。

「辣味辛奇黑餃子」（定價每顆9元）則將台灣人熟悉的水餃，結合韓國最具代表性的泡菜風味，內餡選用韓國進口泡菜，搭配高麗菜與豬肉，呈現鮮甜與辣感並存的層次口感，外層以特製黑色麵皮包裹，黑色外皮與紅色內餡形成強烈對比，為傳統水餃注入前衛視覺。甜點部分的「慢熟芝麻脆脆黑布丁」（定價80元），以黑芝麻為風味核心，將濃厚芝麻香氣轉化為溫潤滑順的慢熟布丁，並搭配極黑色澤、蓬鬆酥脆的黑色椪糖，不僅呼應韓國文化，也喚起台灣人對古早味糖果的共同記憶。

