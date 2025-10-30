星巴克買1送1開搶！今起連2天慶萬聖節免費喝咖啡
【記者莊偉祺／台北報導】迎來萬聖節，星巴克今起連2天推出買1送1活動，期間每天9小時適用，但須注意部分品項及門市不提供優惠，包含雙鐵車站、機場及國道休息站等據點。
星巴克今（30日）、明（31日）連續2天推出「TRICK OR TREAT萬聖節好友分享日」活動，期間每日從上午11點至晚上8點，至門市購買2杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯就由星巴克免費招待。每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取。
這次優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
另須注意不參與優惠門市包含松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香門市。
