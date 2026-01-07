星巴克買1送1！超商咖啡「只要5元」 大濃萃美式買2送2

7-11歡慶馬年到來，推出一系列咖啡優惠，CITY CAFE大濃萃拿鐵買2送1、美式買2送2。萊爾富即日起至1月20日，拿鐵系列、摩卡咖啡同品項第2杯只要5元。星巴克週三「foodomo｜星巴克好友分享日」則有買一送一優惠。

超商推出咖啡優惠。（示意圖／中天新聞）

星巴克

即日起至2026/1/13的每週三、四、五，「foodomo｜星巴克好友分享日」，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。

星巴克 。（示意圖／中天新聞）

7-11

1/7～1/12，CITY CAFE大濃萃拿鐵/美式享買2送1或買2送2；CITY TEA 梔子花青茶買2送2。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

茶飲優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

2026/1/6~1/13，CITY CAFE大杯美式4杯+金莎3粒裝2條，優惠價190元/組；CITY CAFE大杯拿鐵4杯+金莎3粒裝2條，優惠價220元/組；CITY CAFE大杯美式4杯+能多益餅乾2包，優惠價180元/組；CITY CAFE大杯拿鐵4杯+能多益餅乾2包，優惠價210元/組。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

即日起至1/12，CITY 指定品項任選2件79折或4件75折。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

即日起~2026/1/17，CITY CAFE大杯熱厚乳拿鐵一杯只要30元(原價65元)，中杯熱黃金榛果太妃風味拿鐵一杯只要35元(原價65元)。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

7-ELEVEN黑金燒仙草暖心回歸，大杯售價75元。

燒仙草暖心回歸。（圖／7-ELEVEN）

OPENPOINT行動隨時取 12/15~2026/1/31購買指定咖啡轉贈給朋友，就可獲得中杯精品拿鐵買1送1。

數位傳情咖啡。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書）

萊爾富

即日起至1/20，大杯特濃美式、特大杯美式，冰熱任選同品項買1送1。

咖啡優惠。（圖／萊爾富）

2025/12/24 ～ 2026/01/20，拿鐵系列、摩卡咖啡同品項第2杯只要5元。

咖啡優惠。（圖／萊爾富）

2025/12/24 ～ 2026/01/20，玉米濃湯／燒仙草特價 45 元（原價 55 元）。

玉米濃湯、燒仙草優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2026/1/20，Hi Café巧克力飲品單杯特價35元，任2杯66元。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2026/1/20，鴛鴦珍珠奶茶、鳳梨百香雙Q冰茶、檸檬焙烏龍冰茶特價39元。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2026/1/20，辻利抹茶歐蕾中杯買1送1。

買1送1優惠。（圖／萊爾富）

OKmart

OK CAFE聖誕冬季限定優惠，即日起至2026/1/7，經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵，任選2杯99元。

飲品優惠。（圖／翻攝自OKmart臉書）

1月壽星看過來！OKmart 要請你喝生日咖啡！OKAPP 會員專屬：一月壽星免費喝咖啡 ，只要你是 OKAPP 會員且為本月壽星，生日好禮直接送給你。

１月壽星優惠。（圖／翻攝自OKmart臉書）

即日起至1/7任選2杯99元，黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶／黑糖薑茶）、OKCAFE 風味拿鐵系列（錫蘭紅茶／靜岡抹茶／焙茶風味）。

飲品優惠。（圖／翻攝自OKmart臉書）

