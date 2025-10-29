星巴克買1送1！連2天爽喝星冰樂 這家手搖飲抽10張機票

生活中心／賴俊佑報導

星巴克慶祝萬聖節，連2天推出大杯飲品買1送1優惠。(圖／星巴克提供)

萬聖節不給糖，但要一起喝一杯！星巴克慶祝萬聖節，連2天推出大杯飲品買1送1優惠；鮮茶道推出全新「英倫奶茶」，全家超商開賣；茶湯會聯名虎航推出兩款「柚虎系列」新品，完成社群任務可抽來回機票，將送出10張；春水堂開賣冬季限定「薑汁焙茶拿鐵」，並和金馬推出聯名杯墊、聯名鑰匙圈。

星巴克

星巴克推出「TRICK OR TREAT 萬聖節 好友分享日」，10月30日、10月31日11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

要注意的是，活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

鮮茶道與福樂共同推出全新「英倫奶茶」，全家超商開賣。(圖／鮮茶道提供）

鮮茶道

鮮茶道攜手國民乳品品牌福樂打造全新「英倫奶茶」，茶香馥郁，入口柔順；搭配福樂濃郁乳香，層次分明卻不 厚重，每一口都散發午後茶的典雅氛圍；即日起於全家超商開賣，即日起至11月25日享2件59元。

茶湯會「柚虎系列」新品，以韓國蜂蜜柚子醬入茶，左為香柚鐵觀音，右為香柚翡翠綠。（圖／茶湯會提供）

茶湯會

茶湯會x台灣虎航聯名，使用韓國蜂蜜柚子醬入茶，推出兩款「柚虎系列」新品，「香柚鐵觀音」使用焙火鐵觀音的醇厚茶韻，融合香柚醬的酸甜果香，入口甘醇，尾韻回甘；「香柚翡翠綠」則以清香翡翠綠茶為基底，搭配蜂蜜香柚醬，清雅茶香融合甜蜜柚香，清爽滋味甜而不膩。

11月1日至11月9日購買柚虎系列飲品任兩杯，享整單88折新品上市優惠， 11月1日至11月23日，購買任一款茶湯會飲品，並持茶湯會x台灣虎航聯名杯在門市拍照，上傳茶湯會FB粉絲團活動貼文，並完成指任務，就有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票，預計將送出10張！

茶湯會「焙茶拿鐵」飲品與「焙茶拿鐵雙Q雪糕」，全家限定上市。（圖／茶湯會提供）

另外，茶湯會繼「觀音拿鐵」創造百萬瓶銷售好成績，再推出「最強焙茶CP」新品，「焙茶拿鐵」使用濃香焙茶搭配優質牛奶，完美融合醇厚焙茶與柔順奶香；「焙茶拿鐵雙Ｑ雪糕」則以清爽甘潤的鐵觀音冰殼，包裏口感綿密的焙茶雪糕，再加上咖啡凍與黑糖QQ，擁有多重風味層次，香濃又有咀嚼樂趣，即日起至11月25日在全家分別有2件8折與第2件11元的新品優惠。

春水堂冬季新品「薑汁焙茶拿鐵」。（圖／春水堂提供)

春水堂

春水堂夏天推出的焙茶系列大獲好評，冬天接續推出焙茶拿鐵熱飲新品，嚴選日本靜岡焙茶粉，以低溫焙炒呈現獨特焦香。融合鮮奶的細緻滑順，完美平衡茶香與乳香的比例，展現溫潤厚實的焙茶韻味。搭配Q彈珍珠增添層次，口感豐富、香氣持久。還有加入微辛暖香薑汁的「薑汁焙茶拿鐵」，細細品飲，既滿足又暖心，薑汁系列飲品於冬季12月至隔年2月限定販售。

春水堂和金馬推出聯名杯墊、聯名鑰匙圈。(圖／春水堂提供)

今年春水堂也與金馬獎三度聯名，以金馬62「最好的時光」主題為設計靈感，將紙杯、杯墊、餐墊紙都更換為金馬聯名視覺，象徵「過去、現在、未來，每一刻最好的時光，都有春水堂和金馬，與您相伴」的意念。其中內用杯墊採「時光杯墊」雙杯墊設計，分別以「時」、「光」為主字，印製在兩款聯名杯墊上，展現邀請親朋好友一起來春水堂用餐，共創彼此最好的時光，內斂而有深意的設計巧思。

此外春水堂更首度推出與金馬的聯名周邊商品：「春水堂ｘ金馬 好時光鑰匙圈」，春水堂做為世界珍珠奶茶發源地，以金馬經典CI，結合「珍奶特映會」電影票設計，展現聯名創意巧思；除了做為鑰匙圈使用，同時貼心設計小掛勾，可愛又經典的設計，也很適合做為包包與手袋掛飾。11月1日起只在春水堂門店獨家限量販售，值得影迷與春水堂粉絲入手收藏。

