星巴克買1送1！週末咖啡飲品優惠開搶 超商送免費星宇機票

【記者莊偉祺／台北報導】迎接週末及春節連假將至，星巴克與超商都推出咖啡等新品優惠搶客！包含第2杯半價、買1送1，適用星冰樂、那堤及摩卡等飲品，還有購買CITY咖啡可免費拿星宇機票。

即日起至2月10日與外送平台推出限定優惠，期間以foodpanda於週六、日點購大杯（含）以上指定飲品，包含特選馥郁那堤、醇濃抹茶那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤及摩卡，皆享第2杯半價外送優惠。

期間每週三、四、五以foodomo點購2杯特大杯且風味一致的指定飲品，其中一杯免費招待，優惠品項包含特選美式咖啡、那堤以及焦糖可可碎片星冰樂。

另即日起開賣「達摩開運系列」新品，首推三款達摩馬克杯，分別有黑色款代表福氣、紅色款鴻運、黃色款財氣，還有「福氣達摩小熊造型包」、「吉利達摩小熊鑰匙圈」及「安康達摩手機腕繩組」，並推出多款功能性包款。

即日起至3月31日期間的每月5、15、25日，使用icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡線上支付OPENPOINT行動隨時取優惠組合，最高可享16%回饋，購買CITY系列飲品將比買1送1更划算！

2月13日至22日期間購買「CITY系列馬年馬上好運888元」指定CITY系列飲品組合商品，且於3月31日前將購買組合商品案型完全兌換完畢或轉贈親朋好友，則有機會抽到「星宇航空指定航班機票」。

即日起至2月8日推出會員優惠，包含Let’s Café特濃美式、拿鐵任選2大杯特價79元，還有經典冰磚拿鐵2大杯特價99元，以及Let’s Tea仙女紅茶2大杯特價50元等優惠。

APP隨買跨店取也將於春節期間推出重磅優惠，包含2月13日的「下班倒數」活動，推出399元Let's Café及Let's Tea組合；緊接著2月14日至22日春節期間推出「春節馬上發」優惠，售價8888元組合可選Let's Café特濃、單品咖啡及Let's Tea等不同商品，兌換期限長達至117年底，購買再額外加贈8888點Fa點，另有888元組合可選擇。

