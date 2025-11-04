星巴克賣掉中國60%股權！加速中國在地化「目標2萬門市」

星巴克進軍大陸市場26年後，首度宣布從獨資轉為合資模式。（圖／TVBS）

星巴克在進軍中國大陸市場26年後，首次宣布從獨資經營轉為合資模式，將高達60%的股權出售給大陸投資公司博裕資本，而星巴克則保留剩餘40%股權。根據公開協議，星巴克大陸零售業務總值預計超過130億美元，星巴克總部除了保有部分股權外，還將持續收取授權經營收益。新成立的合資企業將以上海為總部，目標是將門店數從目前的8000多家擴增至20000家，藉此在競爭激烈的大陸咖啡市場中尋求突破。

星巴克在北京的第一家門店開設於朝陽區，如今在年底耶誕季，北京的星巴克門店不僅上架了季節限定杯，還推出人氣太妃拿鐵。配合時下養生風潮，星巴克也增加了無糖選擇。店員表示，許多顧客現在較喜歡減糖的飲品。星巴克於12月4日正式宣布將60%的股權出售給大陸投資公司博裕資本，標誌著從獨資轉向合資模式的重大轉變。

新成立的合資企業將以上海為總部，計劃大幅擴張門店數量。對於星巴克的產品，大陸民眾有著不同的看法。有民眾認為星巴克的咖啡太苦，需要加入大量的牛奶才能接受，也有人支持星巴克與中國合資的決定。另有民眾表示星巴克的價格偏高，希望品質能夠更好以對得起其價格。

星巴克面臨著大陸本土咖啡品牌如瑞幸、庫迪等的強力競爭，必須更深入了解大陸市場才能找出突破口。這次入主的博裕資本擁有豐富的零售經驗，曾投資過蜜雪冰城等品牌，外界看好其能協助星巴克加速在地化進程。

渣打銀行中國高級經濟學家Carol Liao表示，中國消費市場成長迅速、結構複雜且正在發生許多變化。星巴克曾因成本上漲和低價競爭等因素，市場佔有率從34%下降至僅剩14%。不過，透過擴展外送服務和推出創意飲品，星巴克的業績已止跌回升，2025財年營收預計年增5%。在轉為合資模式後，星巴克如何在本土化與保持品牌文化之間取得平衡，將是未來的重要挑戰。

