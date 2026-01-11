星巴克連2天買一送一 超商大特濃咖啡「10元爽喝」

台北市 / 綜合報導 愛吃櫻桃的民眾有福了！近期櫻桃價格一路下殺，水果攤販分享，元旦還要快300塊才能買到的櫻桃，現在價格已經來到200元，下跌約30%。實際走一趟北部市場，許多民眾也因為櫻桃變得更便宜，買得比平常還要多。水果攤老闆說：「來(櫻桃)一盒一百塊。」一聽到一盒只要100塊，民眾紛紛停下腳步，拿出百元鈔票，把紅潤酸甜的櫻桃買回家，民眾說：「有啊，有變便宜，你看，我已經之前買一盒了，現在再買一盒。」民眾說：「平常我就比較貴的時候比較少買，啊最近我就差不多，每個禮拜都有買一兩次，就很有感啊。」就是想趁便宜時多買一點，水果攤商表示，從元旦開始，櫻桃價格一路往下殺。以北部市場為例，水果攤老闆說：「因為要出清，對，那過年進新貨，(之前)消費力道弱，它的庫存就會變大，(現在)價錢拉低，消費力道會變強，(買氣)應該翻五倍。」不只傳統市場，連鎖超市的價格也跟著調降，600G的櫻桃禮盒，全聯從原本的553元，折扣後剩399元，家樂福甚至從1200元，下殺成560元，價格變得好親民。不過店家特別提醒，務必要留意保存期限，水果攤老闆說：「這個東西會沒有辦法放太久，因為它(進口)來的時候，就大概一個多月了，那到台灣大概，(可以放)一個禮拜左右。」水果還是趁新鮮吃，搶便宜的同時，也要適量購買。 原始連結

