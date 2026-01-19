星巴克連2天買1送1 人氣那提、星冰樂全半價

星巴克明起推出飲品買1送1，同時強打暖胃飲品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

迎接國際擁抱日，星巴克宣布明（20日）起連2天推飲品買1送1優惠，伯朗咖啡祭出卡友獨享好康，今（19日）全門市推指定飲品買1送1，路易莎則針對排行榜最熱銷的9種飲品推早鳥好康，指定品項可享現折5元回饋。

星巴克推出國際擁抱日好友分享日活動，20、21日上午11點至晚上8點購買2杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取，但飲品不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。星巴克近期除了強打細膩的「奶香烤舒芙蕾風味那堤」，還有以日本焙茶為基底的「福吉茶那堤」，號稱每一口中都能感受舒心暖意，適合趁優惠入手。

路易莎熱銷飲品推早鳥好康，指定品項可享現折5元回饋。（路易莎提供／朱世凱台北傳真）

路易莎推出排行榜最熱銷的9種飲品早鳥好康，每日上午11點前，指定品項可享現折5元回饋，優惠品項涵蓋經典咖啡與人氣茶飲，包括咖啡拿鐵、卡布奇諾、莊園美式、莊園拿鐵、路易莎特調咖啡、美式黑咖啡，以及錫蘭紅茶、薰香綠茶與黑糖雪點奶茶。

85度C即日起推2款雲朵系飲品「草莓雲朵咖啡」和「草莓雲朵奶綠」，75元起。（85度C提供／朱世凱台北傳真）

伯朗咖啡館則是全門市推出卡友好康，1月每周一持伯朗Lounge卡消費，美式／本日咖啡買1送1。85度C即日起推2款雲朵系飲品「草莓雲朵咖啡」和「草莓雲朵奶綠」，75元起，帶來草莓療癒滋味。

