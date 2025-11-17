星巴克連2天「買1送1」！ 85度C、CAMA CAFE優惠一次看





氣溫驟降，週一開工來杯暖呼呼的熱咖啡！星巴克今明（17～18日）連2天祭出「買1送1」咖啡優惠，大杯美式只要55元起；還有「1萬元放大1.4倍」，買100張星巴克百元票券，可兌換14000元飲品，現賺4000元。CAMA CAFE極厚乳三層拿鐵領券折5元，還推出早餐咖啡「現折10元」優惠券爽領，「LINE Pay好康地圖」划算喝好康。85度C「週五」咖啡日買10張中大杯以上咖啡寄杯卡，送1張中大杯以上咖啡寄杯卡，會員買2張中大杯以上咖啡寄杯卡，加碼抽10000元禮物卡。

星巴克

門市｜11/17（一）～11/18（二）11:00～20:00

買1送1：星巴克「歡樂同慶好友分享日」，活動期間購買2杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中1杯由星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。

換算下來，每杯最便宜品項一次看，大杯美式咖啡57.5元、大杯那堤70元、大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元、大杯香草風味星冰樂62.5元！

活動優惠指定品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▼星巴克「歡樂同慶好友分享日」，今明（17～18日）連2天祭出「買1送1」咖啡優惠。（圖／翻攝《星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)》粉專）

APP｜11/17（一）10點開始

1萬元放大1.4倍：星送禮限量專屬贈禮「歡樂同慶百杯幸福」，單組販售金額10000元，每組內含100張星巴克電子飲料券，可兌換140元(含)以下之任一飲料乙杯，活動期間限量銷售1000組，票券兌換期間至2026年6月29日。活動詳情請依星巴克網站公告為準。

CAMA CAFE

APP｜即日起～11/23（四）

折5元：11/23前登入CAMA會員免費領取優惠券，極厚乳三層拿鐵領券折5元，含鮮奶飲品「升級極厚乳」領券折5元，濃郁奶香結合咖啡，展現極致平衡的口感。會員還可以10點兌換極厚乳三層拿鐵「折10元優惠券」、使用105點享「極厚乳三層拿鐵免費兌換券」。

▼於11/23前登入CAMA會員免費領取優惠券，極厚乳三層拿鐵領券折5元，含鮮奶飲品「升級極厚乳」領券折5元。（圖／翻攝《cama現烘咖啡專門店》粉專）

LINE Pay好康地圖｜10/1（三）～12/31（三）

早餐咖啡「現折10元」：於「LINE Pay好康地圖」領取「10元優惠券」，可於CAMA CAFE結帳時，使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。提醒大家，每週每帳號限領1次，每週限量40000張發完為止；使用iPASS MONEY帳戶付款時，無法搭配LINE POINTS點數或LINE Pay優惠券折抵消費金額。

85度C

APP｜11/21（五）、11/28（五）

買10送1：85度C「週五咖啡日」，單筆購買中大杯咖啡寄杯卡10張，再免費送1張，約6.8折，(限同品項同大小，不限冰熱，限現場購買，不含外送及電話訂購，寄杯辦法依各門市公告。

加碼抽10000元：85CafeAPP註冊會員，「週五咖啡日」單筆購買2張（含）以上中大杯咖啡寄杯卡，結帳前報會員電話，即可自動抽價值10000元禮物卡！500元85度C禮物卡，每名20張，共10000元，共5名。

▼85度C「週五咖啡日」，單筆購買中大杯咖啡寄杯卡10張，再免費送1張，約6.8折。買2張（含）以上中大杯咖啡寄杯卡，可自動抽價值10000元禮物卡！（圖／翻攝《85度C》Threads）

（封面圖／翻攝《星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)》粉專）

