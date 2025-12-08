星巴克連3天「買1送１」！ CAMA最低85折 伯朗祭飯店住宿券
週一開工不憂鬱！星巴克今（8）日起連3天推出「買1送1」咖啡優惠，星禮程會員購買2杯以上飲料，其中1杯由星巴克招待，最便宜大杯星沁爽55元、美式57.5元、那堤70元、香草星冰樂62.5元；CAMA CAFE年末會員年終慶，咖啡最低85折，用CAMA CAFE APP可寄杯；伯朗咖啡也祭出「雙12狂購節」6大咖啡優惠，全館消費滿1212元，還可以抽礁溪晶泉丰旅泉思家庭房（市價1萬9800元）住宿券。
星巴克
門市｜12/8（一）～12/10（三）11:00～20:00
買1送1：星巴克「星享成雙好友分享」，活動期間星禮程會員至門市購買2杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，其中1杯由星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。
此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋。優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、冰淇淋飲品 與雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
換算下來，每杯最便宜品項一次看，大杯美式咖啡57.5元、大杯那堤70元、大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元、大杯香草風味星冰樂62.5元、大杯太妃核果風味那堤82.5元、大杯黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤90元！
▼星巴克「星享成雙好友分享」，活動期間星禮程會員連3天享「買1送1」優惠。（圖／翻攝《星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)》粉專）
CAMA CAFE
APP｜12/5（五）～12/14（日）23:00
最低享85折：一年一度年末CAMA會員年終慶，透過CAMA CAFE APP購買指定品項飲品，最低享85折優惠。3種超值組合「買22杯再送3杯」、「買50杯再送8杯」、「買85杯再送15杯」；指定咖啡豆則「買8包再送1包」優惠。
提醒大家，會員年終慶寄杯優惠，各品項的寄杯組合每位會員都僅能購買1組；活動細節及可使用寄杯的門市，以官方公告與 CAMA CAFE APP上的資訊為準。
▼CAMA會員年終慶，透過CAMA CAFE APP購買指定品項飲品，最低享85折優惠。（圖／翻攝《cama現烘咖啡專門店》粉專）
伯朗咖啡
門市｜12/1（一）～12/15（一）
伯朗咖啡「雙12狂購節」，全館瘋低價，祭出6大優惠活動，全館消費滿1212元，可以抽礁溪晶泉丰旅泉思家庭房（市價1萬9800元）住宿券。
1、「PUREBRE 美式/拿鐵」任選2箱1080元
2、伯朗罐裝咖啡3箱1620元再送越式三合一1袋
3、濾掛咖啡任6件58折
4、精品/珍選綜合咖啡豆任選2袋6折
5、PUREBREW甜點系列任選2箱1299元
6、OneBrew咖啡球6盒810元
▼伯朗咖啡「雙12狂購節」，全館瘋低價，祭出6大優惠活動，全館消費滿1212元，可以抽萬元住宿券。（圖／翻攝《Mr. Brown Coffee 伯朗咖啡》粉專）
（封面圖／翻攝《星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)》粉專）
北捷「QR碼進站」將與公車系統同步開放 iPhone黑屏過閘明年7月上路
