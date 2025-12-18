星巴克連3天「買1送1」！ 85度C第2杯30元 麥當勞也參戰





星巴克今（18）日祭出外送foodpanda「迎接冬至指定品項好友分享日」，特大杯那堤、美式咖啡「買1送1」，外送foodomo連3天「星巴克外送好友分享日」，那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤「買1送1」，爽喝特大杯美式65元、那堤77.5元、焦糖瑪奇朵87.5元、醇濃抹茶那堤87.5元；麥當勞表示，週年慶金選美式咖啡、金選那堤「買1送1」APP共11品項優惠券大放送。85度C則於明起祭出蛋糕、麵包、咖啡優惠，12/24（三）平安夜大杯咖啡系列第2杯30元！

星巴克

外送foodpanda

APP｜12/18（四）

買1送1：外送foodpanda「迎接冬至指定品項好友分享日」，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰熱/風味一致的「那堤、美式咖啡」，其中一杯星巴克招待。

2杯「特大杯那堤」優惠價155元（原價310元），換算1杯只要77.5元；2杯「特大杯美式咖」啡，優惠價130元（原價260元），換算1杯只要65元。

外送foodomo

APP｜12/3（三）～12/26（五）每週三～五

買1送1：外送foodomo「星巴克好友分享日」，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的特大杯「那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤」，其中一杯由星巴克招待。

2杯「特大杯那堤」優惠價155元（原價310元），換算1杯只要77.5元；2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元（原價350元），換算1杯只要87.5元；2杯「特大杯醇濃抹茶那堤」優惠價175元（原價350元），換算1杯只要87.5元。

門市｜12/8（一）～2026/1/13（二）

特大杯110元：活動期間，購買「芒果火龍果檸檬星沁爽（原價125元）」、「芒果火龍果椰奶星沁爽（原價135元） 」，特大杯單一價110元，優惠品項依各門市現貨為準。

本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。單一價活動恕不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買。

麥當勞

APP｜即日起～12/23（二）

飲料買1送1：金選那堤（冰／熱）、金選美式咖啡（冰／熱）、中杯可樂（含zero）／雪碧、焦糖奶茶（冰）、中杯檸檬紅茶（冰）、中杯無糖紅茶／無糖綠茶。

餐點買1送1：中薯、薯餅、OREO冰炫風、勁辣香雞翅（一份兩翅）、單點蘋果派（手機點餐／歡樂送限定）

85度C

門市｜12/24（三）

第2杯30元：大杯咖啡系列第2杯30元，限同品項/不含鉑金咖啡品項/限現購現取每人限購3組/寄杯辦法依門市公告為主/不含外送及電話訂購。

麵包第2件半價：麵包坊限定，麵包全品項第2件半價，不限同品項(價低折扣)/特價品除外/外送及餐盒不適用/麵包坊門市請參閱官網活動頁。

門市｜12/19（五）～12/25（四）

指定長條蛋糕任選2入359元：招牌拿破崙/黑芝麻乳酪蛋糕捲/法式草莓捲/慢熟千層蛋糕，指定長條蛋糕任選2入359元 (原價最高490元)，換算1條只要179.5元。

（封面圖／翻攝《星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)》粉專）

