星巴克連4天買1送1 半價爽喝星冰樂

星巴克連續4天享有買1送1好康。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

85度C平安夜推出大杯咖啡系列第2杯特價30元。（85度C提供／朱世凱台北傳真）

氣溫持續下降，熱飲商機同步升溫，連鎖咖啡店紛紛祭出好康，暖胃同時也不怕破費；星巴克連續4天享有買1送1好康，85度C限時大杯咖啡第2杯30元，換算下來折扣最多達到約64折。

今（25日）全日於外送平台foodpanda點購星巴克2杯特大杯冰／熱那堤、冰／熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待；26日至28日於外送平台foodomo買2杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、特選美式咖啡、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯同樣店家免費請喝。

另外，27日、28日為星巴克好友分享日，門市11：00至20：00購買2杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯0元帶走，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

85度C狂歡平安夜活動於12月19日到12月25日開跑，指定長條蛋糕任選2條特價359元，優惠品項有「招牌拿破崙」、「法式草莓捲」、「慢熟千層蛋糕」和「黑芝麻乳酪蛋糕捲」，2入原價最高490元，折扣後最高省131元；12月24日平安夜當天，全台門市還有大杯咖啡系列第2杯特價30元，每人現買現取限購3組（6杯），一次買6杯最高現省225元，買寄杯卡一張10杯最高省375元，當天85度C麵包坊全品項麵包第2件半價。

