許光漢同框佐藤健！兩大男神夢幻聯動 網嗨爆：若合作會跪著看預告

【緯來新聞網】日本人氣男星佐藤健本月1日在台北國際會議中心完成演出後，悄悄在台北停留數日，被不少民眾意外捕捉到身影。除了行蹤備受討論，士林一間花店日前也在社群分享許光漢送給佐藤健的花籃。

許光漢合體佐藤健。（圖／佐藤健IG）

卡片上寫著「祝福佐藤健演出成功，許光漢敬上」，旁邊還擺上鳳梨酥、鳳凰酥等台灣伴手禮，誠意滿滿。這份花籃曝光後，網友立刻暴動，直讚「光漢真的很有心」、「看到他們互動會瘋掉」、「難道兩位要合作嗎」。

許光漢送佐藤健花籃。（圖／佐藤健IG）

就在討論沸騰之際，佐藤健今（7日）又突然在社群無預警上傳與許光漢一起吃火鍋的合照，配文寫道「Thanks」。兩位男神罕見同框的畫面瞬間引爆台日粉絲圈，留言瞬間狂刷，社群整片都是粉紅泡泡。



在佐藤健的貼文下，台灣粉絲興奮直呼：「OMG我最愛的兩位男神齊聚一堂！」、「次元壁直接被你們兩個打破了啊啊啊啊」。更多粉絲看到兩人同框後忍不住驚呼：「這是我們平凡人能見到的神畫面嗎」、「這到底是什麼夢幻聯動」。



佐藤健、許光漢兩人在亞洲皆擁有超高人氣，因此從花籃祝賀到火鍋同框，不但讓外界懷疑兩人是否正在合作新計畫，也讓粉絲腦補出各種可能性。有網友笑稱：「如果他們真的合作，我會跪著看預告」，更有人表示這組合已是「2025最強心臟考驗」。雖然雙方尚未透露更多細節，但這場意外的「男神聯動」已成功掀起一波跨國討論熱潮。

