星巴克限時買1送1！太妃核果那堤、焦糖瑪奇朵隨你選只有2天

【緯來新聞網】星巴克限時推出買1送1優惠，自11月6日至7日連續兩天中午11時至晚間8時，消費者凡購買兩杯容量達大杯以上、口味一致且可選冷熱的指定飲品，即可享有第二杯免費的優惠，活動地點為全台星巴克門市。

根據星巴克官網資訊，此次活動名為「集團同慶 好友分享日」，涵蓋多款人氣飲品，包括冬季熱銷的「太妃核果那堤」、太妃風味冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、經典那堤、特選馥郁那堤與卡布奇諾等，都可參加買一送一優惠。



不過，有部分飲品不適用此次活動，像是雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝系列、典藏咖啡、手沖與虹吸式咖啡等類型皆排除在外。星巴克提醒，單次最多可享「買二送二」，且飲品須於購買當下一次領取；此外，部分門市、車道取餐、外送與行動預點服務不適用此優惠，亦無法與其他行銷方案、禮程點數或折扣活動併用。

