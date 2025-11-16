星巴克限時買1送1 必喝冬季限定太妃核果風味那堤
【緯來新聞網】星巴克祭出好友分享日限時優惠活動，自11月17日（星期一）至11月18日（星期二）每日上午11時至晚間8時，只要購買兩杯大杯（含）以上、相同容量、冰熱與口味一致的飲品，即可享有「買一送一」優惠。
星巴克限時買1送1。（圖／星巴克提供）
星巴克本次促銷活動不適用於特定門市與服務，包括機場、休息站、高鐵站、部分捷運與觀光據點門市，亦不適用於車道取餐、外送、電話預訂及行動預點等服務。單次每人最多可享兩組買一送一，且飲品需於現場一次領取，數量依各店現貨供應為準。
星巴克提醒，本次優惠不涵蓋特定飲品，如雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝品項、手沖、典藏與含酒精系列，且若顧客選擇升級植物奶或其他指定配料，須額外支付差額。活動不得與其他優惠、星禮程點數或行銷活動合併使用，完整規範詳見官方網站。
值得一提的是，季節限定的太妃核果風味那堤同步登場，採用濃縮咖啡與香甜太妃核果糖漿調製，再覆以鮮奶油與太妃蜜糖碎片，帶出層次感與濃郁香氣，傳遞出濃厚的耶誕氛圍，成為不少消費者冬季的味覺記憶。
