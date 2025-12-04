星巴克「全店85折」明登場！爽拿買1送1券 外送也有1500元禮包

【記者莊偉祺／台北報導】星巴克一年一度「全店85折」明登場，可拿好友分享券兌換飲品買1送1，且包含耶誕系列新品也在優惠之列。同時，外送平台也打造耶誕地標， 現場可拿1500元禮包。

星巴克一年一度僅在12月舉辦的「耶誕購物派對」，即將於明（5日）登場，當天一日限定店內全品項商品85折優惠，且單筆消費折扣後滿500元，再加送「大杯好友分享小白單」，可在隔日兌換飲品買1送1。

這次活動包含耶誕系列新品也在優惠之列，如馬克杯、保溫杯，以及具收藏價值的星座不鏽鋼杯、星巴克熊寶寶吊飾等選擇。

同時，外送平台foodpanda今年首度以「粉色耶誕」為主題，於全台兩處耶誕地標打造限定裝置，包含首次在新北歡樂耶誕城打造大型打卡點，吉祥物胖胖達以耶誕麋鹿造型現身，於12月13日、12月14日「巨星耶誕演唱會」現場同步推出胖胖達限量應援手燈，再加碼pandapro年費半價折價券。

台中審計新村則以「HOHOHO呷～foodpanda耶誕美食村」為主題，打造出4米高的粉色耶誕樹、薑餅屋彩繪牆面及粉紅燈串長廊，於12月20日、12月21日、12月24日、12月25日 現場也將下起雪花秀，更加碼祭出限量pandapro年費方案5折優惠，現場完成訂閱或續約可領取1500元限定耶誕禮包等活動。

新北歡樂耶誕城有吉祥物胖胖達以耶誕麋鹿造型現身。foodpanda提供

於台中審計村打造出4米高的粉色耶誕樹。foodpanda提供

台中審計新村以「HOHOHO ～foodpanda耶誕美食村」為主題。foodpanda提供

