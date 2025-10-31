星巴克「太妃核果風味那堤」回歸 全家、7-ELEVEN巧克力盛宴登場

（圖／業者提供）

秋冬向來是巧克力熱銷的黃金季節，無論是熱飲、甜點或烘焙品，都成為療癒寒冷天氣的最佳搭檔。隨著氣溫逐漸轉涼，各大品牌也紛紛推出季節限定新品，從經典可可、榛果太妃到創意結合起司的濃郁系甜品，掀起一波「冬季巧克力風潮」。

秋冬新品1.星巴克

星巴克冬季最受顧客喜愛「太妃核果風味那堤」將於11月5日回歸，每一杯都以絲滑牛奶融合濃郁的經典濃縮咖啡，交織出柔順香氣，再加入香甜馥郁的太妃核果風味糖漿，最後綴上香滑鮮奶油與閃耀的太妃蜜糖碎片。另外，太妃核果風味冷萃咖啡與氮氣冷萃咖啡同步登場。

（圖／星巴克提供）

秋冬新品2.全家便利商店

「全家」看準冬季濃郁系甜點熱潮，以起司與巧克力兩大人氣風味齊發，推出雙主題新品「Fami!ce × minimore起司季」與「巧遇可可盛宴」，從霜淇淋、烘焙甜點、SOHOT炎選現烤點心到進口巧克力與創意零食一次網羅，打造冬季最療癒的濃郁系甜點饗宴。起司季由Fami!ce霜淇淋與minimore甜點兩大明星品牌領軍，自11月5日推出全新口味「Fami!ce起司蛋糕霜淇淋」，更可用10元銅板價加購15公分大的「minimore起司巧克湯匙餅乾」，另11月5日至11月7日APP隨買跨店取同步推出Fami!ce霜淇淋5支188元優惠組合。「巧遇可可盛宴」則集結近百款話題新品，從風靡國外的夾心巧克力爆品到本土食材入料的創意零食應有盡有。

（圖／全家提供）

秋冬新品3.7-ELEVEN

7-ELEVEN每年入秋後推出「巧克力大賞」蒐羅全球各地特色巧克力，首次推出包含「西班牙樂卡莎開心果夾餡牛奶巧克力」、「Balki寶淇杜拜含餡巧克力（3片入）」、「熔岩開心果夾心牛奶巧克力」等多款爆紅開心果口味巧克力。

CITY CAFE則推出兩款全新升級的暢銷風味飲品—「香草焦糖風味瑪奇朵」與「黃金榛果太妃風味拿鐵」，以多層次複方風味打造濃郁系口感，黃金榛果太妃風味拿鐵添加熬煮數小時的太妃糖與烘烤核果風味結合，獨特的鹹甜風味，甜而不膩、溫潤滑順；香草焦糖風味拿鐵則添加馬達加斯加香草，與甜美的焦糖香氣完美結合，展現濃郁甜美的冬季氛圍。

（圖／7-ELEVEN提供）

秋冬新品4.摩斯漢堡

摩斯漢堡再度與臺中市大人物農產運銷合作社攜手合作，特別推出全新豆奶系列飲品，包括「黑芝麻豆奶」、「豆奶拿鐵咖啡」、「豆奶奶茶」以及「摩斯厚豆奶」四款。「黑芝麻豆奶」採用百分百台灣產銷履歷大豆，來源可溯，並以嚴選黑芝麻研磨增添香氣，口感溫潤滑順；「豆奶拿鐵咖啡」以摩斯雨林聯盟認證咖啡豆沖煮，帶有烘烤核果香氣與黑巧克力風味，加入豆奶，風味更顯濃醇，是秋冬調味咖啡首選；「豆奶奶茶」以摩斯漢堡每日現煮冰紅茶搭配濃醇國產豆奶，茶香與豆香交織，口感豐富、層次分明，奶茶迷絕對不能錯過；「摩斯厚豆奶」每100毫升，蛋白質含量最高達5.5克，是日常補充優質蛋白的便利好選擇。

（圖／摩斯漢堡提供）

