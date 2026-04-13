星巴克「快閃3天」買一送一 超商特選咖啡12杯520元

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星巴克買1送1又來了，明天(15日)至週五(17日)購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此外，7-11推出黑色情人節優惠，特選美式/特選拿鐵任選12杯520元。

咖啡優惠一次看。（示意圖／中天新聞）

星巴克

4/15(三)-4/17(五)集團同慶「好友分享日」，11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

星巴克「星暖初夏 好友分享日」活動期間2026/4/1(三)-4/17(五)每週三、四、五，於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。

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星巴克買一送一。（示意圖／中天新聞）

7-11

4/15到4/19會員優惠，CITY PRIMA大杯精品美式/拿鐵買2送2、CITY TEA琥珀小葉紅茶買2送2、CITY CAFE特大濃萃拿鐵買2送1。

咖啡飲品優惠。（圖／7-ELEVEN）

4/10~4/19 ，CITY系列$520幸福限定。糖粉粿蕎麥茶2杯88元，省62元。特選美式/特選拿鐵任選12杯520元，最多省440元。大杯厚乳拿鐵/卡布奇諾任選12杯520元，最多省260元。風味飲系列指定熱飲任選12杯520 元，最多省260元。珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶任選14杯520元，最多省320元。冰淇淋紅茶12杯520元，最多省260元。

咖啡飲品優惠。（圖／7-ELEVEN）

即日起至4/14，統一布丁冰沙第2杯半價，換算下來1杯不到65元。

冰沙優惠。（圖／7-ELEVEN）

即日起至4/14 ，CITY CAFE濃萃美式、拿鐵(大杯/特大杯)，任選第2杯半價。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

CITY PRIMA 精品濃醇摩卡微醺價139元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

全家FamilyMart

4/10-4/14，Let’s Café特大杯美式/拿鐵任選2杯95元。

優惠。(圖/ 全家FamilyMart)

OKmart

OKmart 亦針對即將到來的4月14日「黑色情人節」祭出獨家 UCC 咖啡折扣。延續消費者對咖啡飲品的需求，在黑色情人節之後，於4月15日當天加碼推出 OKCAFE「極淬系列莊園大杯 美式/拿鐵」同品項買2送2優惠。

咖啡優惠。（圖／OKmart提供）

OKmart攜手台灣在地茶飲品牌「茶敬茶」推出全新「黃金蕎麥茶」，嚴選黃金蕎麥打造溫潤回甘、無咖啡因的清爽風味，適合日常補水與身體調整。即日起至4月29日止，享單杯現折10元優惠。此外，OKCAFE同步推出春季限定「櫻花富士山」杯，提神之餘也能增添生活儀式感。

OKCAFE同步推出春季限定「櫻花富士山」杯 。 （圖／OKmart）

即日起～4/29，購買 OKCAFE 大杯飲品滿 $100 就有機會抽旅遊購物金 15,000元。

抽 旅遊購物金優惠。 （圖／OKmart）

萊爾富

4/1－4/28，Hi café 拿鐵全系列（同價位）冰熱任選 第2杯只要5元。

咖啡優惠。（圖／萊爾富超商Hi-Life）

4/1~4/28，大杯特濃美式買20送20、大杯特濃拿鐵買20送18。

咖啡優惠。（圖／萊爾富超商Hi-Life）

4/1~4/28果昔同系列買6送2。

果昔優惠。（圖／萊爾富超商Hi-Life）

4/1~4/28，抹茶歐蕾特價49元。

飲品優惠。（圖／萊爾富超商Hi-Life）

4/1~4/28，泰式奶茶、泰式珍珠奶茶特價39元。

飲品優惠。（圖／萊爾富超商Hi-Life）

4/1~4/28，冰恐龍巧克力歐蕾特價20元。

飲品優惠。（圖／萊爾富超商Hi-Life）

4/1~4/28，芋泥小芋園歐蕾、芋泥西米露奶茶特價39元。

飲品優惠。（圖／萊爾富超商Hi-Life）

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

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