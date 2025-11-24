星巴克「本週4天」買1送1！ CAMA、85度C 咖啡優惠一次看
開工不憂鬱，星巴克11月最後一波「買1送1」開喝！根據星巴克官網，今（24）日全台門市「星巴克買1送1」uniopen聯名卡週一好友分享日，大杯美式57.5、那堤70元。週三～週五外送foodomo有「星巴克好友分享日」好康，購買2杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、巧克力可可碎片星冰樂，同樣「買1送1」。外送foodpanda也祭出一系列星巴克優惠，有第2杯半價、365感恩節組合、糕點加價購、飲料加價購等等。路易莎咖啡11～12月也祭出會員優惠，咖啡飲品11點前第2杯咖啡半價。
CAMA CAFE推出早餐咖啡「現折10元」優惠券爽領，「LINE Pay好康地圖」划算喝好康。85度C「週五」咖啡日買10張中大杯以上咖啡寄杯卡，送1張中大杯以上咖啡寄杯卡，會員買2張中大杯以上咖啡寄杯卡，加碼抽10000元禮物卡。
星巴克
門市uniopen聯名卡｜11/24（一）
買1送1：門市營業時間內，使用「uniopen聯名卡」買大杯以上同品項買1送1，限使用uniopen聯名卡刷卡（含感應支付），或使用uniopen聯名卡（實體卡）之icash2.0（愛金卡）感應支付。
外送foodomo
APP｜11/26（三）～11/28（五） 每週三～五
買1送1：foodomo外送平台「星巴克好友分享日」，凡購買2杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。換算下來特大杯那堤1杯只要77.5元、特大杯巧克力可可碎片星冰樂85元。
APP｜11/5（三）～12/2（二）
感恩有你230元雙杯組：活動期間全日於外送平台foodomo點購兩杯大杯指定飲品，雙杯享優惠價230元。指定飲品：太妃核果風味那堤、馥列白、醇濃抹茶那堤、巧克力可可碎片星冰樂。
外送foodpanda
APP｜11/18（二）～12/1（一）
第2杯半價：活動期間，凡於foodpanda點購大杯(含)以上馥列白、經典紅茶那堤，享第2杯半價。
365感恩節組合：活動期間，凡於foodpanda點購3杯大杯焦糖奶香星享那堤、特選馥郁那堤，3杯原價495元，享優惠價365元。
APP｜11/5（三）～12/25（四）
糕點加價購：活動期間凡點購任一飲料，即可以優惠價加購以下糕點乙份。葡萄乾司康：原價65元， 享優惠價60元。黑巧餅乾司康：原價70元， 享優惠價60元。
飲料加價購：活動期間凡點購任一糕點，即可以優惠價加購以下飲品乙杯。大杯特選美式咖啡：原價125元， 優惠價100元。大杯特選那堤：原價150元， 優惠價125元。
路易莎咖啡
門市｜11～12月
5點打9折：全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折
第2杯5折：咖啡飲品11點前第二杯咖啡5折
85折：陶瓷塗層系列85折(不適用黑卡集點)
2包7折：單品咖啡豆1/4磅任選2包7折 (不適用黑卡集點)
咖啡豆75折：咖啡豆「半磅&1/4磅」單包75折 (不適用黑卡集點)
2盒5折：6款濾掛咖啡盒裝系列，任選2盒(含)以上5折 (不適用黑卡集點)
提醒大家，以門市實際銷售之商品價格計算；優惠不併用；不適用外送及你訂訂餐服務。
CAMA CAFE
LINE Pay好康地圖｜10/1（三）～12/31（三）
早餐咖啡「現折10元」：於「LINE Pay好康地圖」領取「10元優惠券」，可於CAMA CAFE結帳時，使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。提醒大家，每週每帳號限領1次，每週限量40000張發完為止；使用iPASS MONEY帳戶付款時，無法搭配LINE POINTS點數或LINE Pay優惠券折抵消費金額。
85度C
APP｜11/28（五）
買10送1：85度C「週五咖啡日」，單筆購買中大杯咖啡寄杯卡10張，再免費送1張，約6.8折，(限同品項同大小，不限冰熱，限現場購買，不含外送及電話訂購，寄杯辦法依各門市公告。
加碼抽10000元：85CafeAPP註冊會員，「週五咖啡日」單筆購買2張（含）以上中大杯咖啡寄杯卡，結帳前報會員電話，即可自動抽價值10000元禮物卡！500元85度C禮物卡，每名20張，共10000元，共5名。
（封面圖／翻攝《星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)》粉專）
