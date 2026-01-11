星巴克「買一送一」連喝2天 8大指定品項一次看

記者蔣季容／台北報導

週一上班不憂鬱！星巴克又推出買一送一，明（12）日一連兩天購買兩杯大杯以上指定飲料，其中一杯由星巴克招待。另外，路易莎與伯朗咖啡也推出1月優惠活動。

星巴克表示，歡慶DRIVE THRU突破50店，12日至13日上午11時至晚上8時，購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

星巴克8品項買一送一

活動品項包括，冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、黑櫻桃風味瑪奇朵（含特選）、黑櫻桃風味抹茶豆奶那提、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰搖果茶、經典紅茶那堤。

廣告 廣告

星巴克提醒，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動無法合併使用。

該活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。

路易莎、伯朗咖啡也有優惠

另外，路易莎自1月6日也推出早餐組合，6款早餐餐點皆附中杯錫蘭紅茶或薰香綠茶，憑黑卡會員即享1元升級中杯美式黑咖啡。在每日11時前，購買熱銷前9名的飲品還能現折5元，包括咖啡拿鐵、卡布奇諾、莊園美式、莊園拿鐵、路易莎特條咖啡、美式黑咖啡、錫蘭紅茶、薰香綠茶、黑糖雪點奶茶。

伯朗咖啡則是今年1月每週一持伯朗Lounge卡消費，美式或本日咖啡買一送一，該活動不與門市其他優惠活動併行。南京概念店、科大概念店、城堡及員山門市，不配合活動。

更多三立新聞網報導

領錢了！這地區「每人普發2000元」遷出者也有 3月發放

帳戶多出103萬！他以為詐騙急報警 真相逆轉「竟是年終分紅」

週一起連暖5天「直飆28度」！1號颱風恐生成 對台影響曝

早餐店1食物「賣1年半才知賠本」！老闆一算成本崩潰

