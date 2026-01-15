星巴克、麥當勞「買1送1」應援學測考生！ 超商玩諧音梗「包中」優惠

生活中心／賴俊佑報導

115學年度學科能力測驗將於1月17日至19日登場，各家餐飲推出優惠應援考生！星巴克1月16日大杯飲品買1送1，新品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」趁活動嘗鮮；麥當勞1月16日推出大薯/雞塊/香鷄翅買1送1優惠券；7-ELEVEN推出多款肉包、水餃優惠，象徵「包中」！

星巴克買1送1應援考生

星巴克推出「學測考生加油 好友分享日」，1月16日當天11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

要注意的是，活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務，不適用機場、雙鐵、休息站和部分景點門市，優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

麥當勞大薯/雞塊/香鷄翅買1送1應援考生。(圖／麥當勞提供）

麥當勞大薯、雞塊買1送1

麥當勞為學測考生應援！麥當勞APP 1月16日推出四塊麥克鷄塊(原味)、大薯、勁辣香鷄翅(一份兩塊)買1送1優惠券，使用期限至1月18日。

7-ELEVEN大玩創意諧音梗，讓考生吃得飽足又能｢包中」、「狀元及第｣！(圖／7-ELEVEN提供)

7-ELEVEN推肉包、水餃優惠象徵「包中」！

7-ELEVEN大玩創意諧音梗，讓考生吃得飽足又能｢包中」、「狀元及第｣！像是「福圓號桂圓核桃起司包」、「蜜汁叉燒包」、「乾杯炭火燒肉包」貼上文昌帝君祈福貼紙，象徵「金榜題名、文運昌盛」；而「及第小籠湯包」、「及第豬肉熟水餃」、「及第植物肉水餃」在條碼處加入讓人會心一笑的吉祥小語，期望陪伴考生以好心情迎戰考試，1月20日前搭配指定商品任2件可享88折優惠。

