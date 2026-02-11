星巴克、85度C情人節優惠PK！飲品、蛋糕甜蜜組合一次看
迎接浪漫西洋情人節，連鎖咖啡品牌推出甜蜜優惠，星巴克限時2天推出飲品買1送1，推薦夢幻飲品「粉紅草莓風味星冰樂」與「草莓風味抹茶那堤」嘗鮮；85度C推出「浪漫久久套餐」，指定切片蛋糕搭指定飲品只要99元，並放送雙人房住宿券抽獎為情人煲愛。
星巴克於2月12日、13日推出「情人節快樂 好友分享日」優惠，從上午11點至晚上8點，星禮程會員至門市購買2杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每筆交易最多限購2送2，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。此外，星巴克即日起全門市推出春櫻季節主打的「粉紅草莓風味星冰樂」和「草莓風味抹茶那堤」，就連外帶杯都換上全新櫻花視覺設計，從視覺到味覺皆呈現粉嫩春意。
85度C於2月12日到2月14日一連三天推出「浪漫久久套餐」，指定切片蛋糕原價58至63元 任一款，再加一杯50元指定飲料，活動期間特價只要99元，限門市現場購買，外送無此優惠，85 Cafe App註冊會員購買浪漫久久套餐，結帳時報會員電話，還能自動抽塔木德酒店集團品牌雙人房住宿券一張，將抽出8名。
