星巴克、CoCo都可「立春買1送1」！ 85℃珍奶半價

生活中心／賴俊佑報導

立春咖啡優惠快收！星巴克指定咖啡買1送1，焦糖可可碎片星冰樂爽爽喝，還有達摩開運系列新品開賣；CoCo都可莓好雙果茶買1送1；85度C黑糖珍珠系列第二杯半價，黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶都有優惠。

星巴克立春咖啡買1送1

即日起至2月10日每週三/四/五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。

廣告 廣告

星巴克達摩開運馬克杯、設計包款開賣。(圖／星巴克提供）

星巴克達摩開運馬克杯、設計包款開賣

星巴克2月5日起推出達摩開運系列，首推3款達摩馬克杯「福氣(黑)」、「鴻運(紅)」、「財氣(黃)」，以圓潤造型與豐富表情呈現可愛創意風格，也象徵新的一年福來運到、好事加乘，首度推出「幸福達摩吸管蓋不鏽鋼TOGO冷水杯」、雙飲口設計的「祝福不鏽鋼把手TOGO冷水杯」，有各式造型不鏽鋼杯等共9款杯款新品，以及兼具質感與吉祥寓意的日常小物。

Bearista化身開運達摩小熊「金喜達摩MINI熊寶寶」，以討喜造型傳遞喜氣與祝福，「福氣達摩小熊造型包」、「吉利達摩小熊鑰匙圈」、「安康達摩手機腕繩組」、「祝福達摩小熊提袋」、「財運逹摩小熊隨行收納袋」及「褔氣逹摩小熊針織背心提袋」多款逹摩設計包款，為顧客帶來祝褔、財運及一整年的好褔氣。

星巴克金星會員可兌換造型療癒可愛的「元氣達摩小熊馬克杯」、兼具實用與趣味的「達摩小熊吸管套組」。

CoCo都可莓好雙果茶買1送1。(圖／CoCo都可提供）

CoCo都可莓好雙果茶買1送1

CoCo都可週三好友日推出「莓好雙果茶買1送1」優惠，2杯只要75元，以秋冬果物寵兒草莓與酸甜蔓越莓融入典雅紅茶風韻，喝得到果香與茶香的曼妙滋味，酸甜不膩。

今日可透過官方LINE領券或在你訂線上平台預訂，並於當日各店營業時間享用，每人可領2張券(=4杯飲料)，甜度、溫度可調整，商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市供應為準，商品數量有限，售完為止，優惠不併用。

85度C黑糖珍珠系列第二杯半價。(圖／85度C提供）

85℃黑糖珍珠系列第二杯半價

85℃週三黑糖珍珠日！今日黑糖珍珠系列第二杯半價，包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶都有優惠，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。

更多三立新聞網報導

全聯、家樂福、愛買「春節營業時間」一次看 好市多初一休別撲空

威力彩飆9.7億！4生肖易中獎 命理師「5大旺財法」最佳財位、顏色曝

威力彩飆9.7億！「800元包牌」最多人買 他砸6萬拚致富

SOGO大巨蛋上半年一定開！幫東區補血 島語、A Cut助陣拚76億業績

