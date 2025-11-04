星巴克40億美元出售中國8千家門市業務控制權予陸企博裕資本

美國跨國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）經營中國大陸市場26年後策略轉型！星巴克西雅圖總部3日表示，已同意將其中國零售業務的控股權出售給投資公司博裕資本（Boyu Capital），交易估值約40億美元（新台幣1236億元）。博裕資本將經營中國境內約8000家星巴克門市，並拓展中小城市門市，目標全中國達2萬家門市。

上海星巴克臻選烘焙工坊位於中國上海南京西路，是上海的地標建築，也是熱門旅遊景點。（Getty Images）

根據協議，博裕資本與星巴克將共同經營一家合資企業，博裕將持有星巴克中國零售業務最高達60%的股權，西雅圖總部的星巴克則保留40%股權，並繼續擁有品牌及相關智慧財產權。

上海星巴克臻選烘焙工坊位於中國上海南京西路，吸引遊客消費。（Photo credit should read CFOTO/Future Publishing/Getty Images）

星巴克在中國大陸經營超過26年後策略轉型，將全球咖啡連鎖品牌的知名度與博裕在本地市場的專業經驗結合，以拓展至中小城市及新區域市場。星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）表示：「博裕深厚的本地知識與專業能力，將助力我們在中國加速成長，特別是在拓展至中小城市和新區域時。」

星巴克和博裕資本表示，目標是將全中國門店數量逐步增加至2萬家，並且中國業務總部將繼續設在上海。