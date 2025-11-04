星巴克40億美元出售大陸經營權！ 江澤民孫子公司吃下大餅

頭星巴克宣布將以約40億美元出售其在中國大陸市場的控制權，買家為私募股權公司博裕資本。（圖：取自MotionElements）

美國咖啡連鎖品牌龍頭星巴克3日宣布將以約40億美元（約合新台幣1300億元）的交易金額出售其在中國大陸市場的控制權，買家為私募股權公司博裕資本，雙方將成立合資企業共同經營星巴克在中國大陸的零售業務。

路透社報導披露，根據協議內容，博裕資本將持有新合資公司最多60%的股份，星巴克則保留40%的持股比例，並繼續擁有品牌與知識產權的所有權與授權權利。星巴克表示，此項交易完成後，其中國大陸零售業務的總體估值預計將超過130億美元，包含出售控股權所得與持續保留股份的價值。

據了解，博裕資本成立於2011年，公司創始人包括已故前中共總書記江澤民的孫子江志成，以及前TPG合夥人馬雪征，江志成據傳為內部核心成員。星巴克與博裕資本的合作將負責營運中國大陸境內約8000家門市，

星巴克表示，這項交易是近年來國際消費品牌在中國大陸市場中規模最大的撤資案之一，顯示其在中國大陸市場策略的重大調整。過去幾年，星巴克在中國大陸的市占率不斷下滑。市場研究機構歐睿國際資料顯示，星巴克在中國大陸的市占率已從2019年的34%降至去年的14%。

業界分析指出，中國大陸本土品牌瑞幸咖啡及其他平價連鎖品牌的崛起，加上經濟放緩導致消費者習慣改變，是星巴克調整策略的重要原因之一。此次出售控制權的舉動，外界普遍視為星巴克為了因應中國大陸市場競爭加劇與成長放緩，轉向與本土資本合作、尋求更靈活經營模式的關鍵一步。