星巴克40億美元甩手中國6成股權 江澤民之孫笑納大餅

2023年12月23日，中國北京一家星巴克。美聯社



美國咖啡龍頭星巴克週一（11/3）宣布，同意以40億美元將中國業務多數股權出售給私募股權公司博裕資本，以期改善星巴克在中國的經營前景同時，也代表這家咖啡連鎖品牌在中國尋找合作夥伴的旅程告一段落。

公開資料顯示，博裕資本是一家成立於2010年的私募股權投資基金，公司創辦人包括已故中共前領導人江澤民的孫子江志成，以及TPG資本前合夥人馬雪征。除投資愛奇藝等新創公司，博裕資本還曾於2012年幫助阿里巴巴集團回購雅虎持有的股票。

廣告 廣告

美國財經媒體CNBC報導，根據協議條款，博裕資本將支付星巴克約40億美元（約合1237億台幣），以取得新合資企業最高60%的股權。星巴克將持有剩餘40%股份，並保留向合資企業授權品牌及智慧財產權的權利。交易預計將於2026財政年度第2季完成，尚待監管機構批准。

在這項公告發布前，星巴克已歷經數月評估在中國尋覓合作夥伴的各類選項。彭博社此前透露，星巴克曾評估5個可能買家的競購方案，最終由博裕資本拔得頭籌。

星巴克表示，該公司在中國的業務估值超過130億美元，其中涵蓋出售合資企業控股股權的金額，以及所保留股權價值和未來持續收取的授權費用，目前在中國擁有約8000家門市。星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）曾表示，未來中國全國門市數量可能達到2萬至3萬家。

星巴克1999年在北京開設首家門市後，至2015年中國已發展成為該公司僅次於美國的第二大市場。但近年來，星巴克在中國的銷售額急劇下滑，起初是受疫情及相關政府限制措施影響，後來在瑞幸咖啡等對手以價格優勢搶食中國市場的情況下導致競爭加劇。

星巴克上週公布的財報顯示，受客流量增長9%帶動，該公司第4季中國銷售額增長2%，然而，隨著星巴克為與本土競爭對手抗衡而加大折扣力度的情況下，其中國門市的平均消費額下滑，拖累公司利潤表現。

近年來，隨著中國經濟增速放緩與本土品牌競爭加劇，促使部分外資企業重新審視在當地的戰略布局。今年稍早，美國速食龍頭「漢堡王」母公司餐飲品牌國際（Restaurant Brands International）就從TFI亞洲控股公司收購漢堡王中國的股份，以轉售給其他經營者。

更多太報報導

撐不住！國際咖啡豆飆漲70% 星巴克、金車伯朗、統一左岸咖啡紛紛漲價

銷售連6季下滑 星巴克關閉北美數百間門市、再度裁員

中國最大咖啡連鎖進軍美國 瑞幸在紐約市中心開2家門市迎戰星巴克