星巴克40億美元甩手中國6成股權 江澤民之孫笑納大餅
美國咖啡龍頭星巴克週一（11/3）宣布，同意以40億美元將中國業務多數股權出售給私募股權公司博裕資本，以期改善星巴克在中國的經營前景同時，也代表這家咖啡連鎖品牌在中國尋找合作夥伴的旅程告一段落。
公開資料顯示，博裕資本是一家成立於2010年的私募股權投資基金，公司創辦人包括已故中共前領導人江澤民的孫子江志成，以及TPG資本前合夥人馬雪征。除投資愛奇藝等新創公司，博裕資本還曾於2012年幫助阿里巴巴集團回購雅虎持有的股票。
美國財經媒體CNBC報導，根據協議條款，博裕資本將支付星巴克約40億美元（約合1237億台幣），以取得新合資企業最高60%的股權。星巴克將持有剩餘40%股份，並保留向合資企業授權品牌及智慧財產權的權利。交易預計將於2026財政年度第2季完成，尚待監管機構批准。
在這項公告發布前，星巴克已歷經數月評估在中國尋覓合作夥伴的各類選項。彭博社此前透露，星巴克曾評估5個可能買家的競購方案，最終由博裕資本拔得頭籌。
星巴克表示，該公司在中國的業務估值超過130億美元，其中涵蓋出售合資企業控股股權的金額，以及所保留股權價值和未來持續收取的授權費用，目前在中國擁有約8000家門市。星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）曾表示，未來中國全國門市數量可能達到2萬至3萬家。
星巴克1999年在北京開設首家門市後，至2015年中國已發展成為該公司僅次於美國的第二大市場。但近年來，星巴克在中國的銷售額急劇下滑，起初是受疫情及相關政府限制措施影響，後來在瑞幸咖啡等對手以價格優勢搶食中國市場的情況下導致競爭加劇。
星巴克上週公布的財報顯示，受客流量增長9%帶動，該公司第4季中國銷售額增長2%，然而，隨著星巴克為與本土競爭對手抗衡而加大折扣力度的情況下，其中國門市的平均消費額下滑，拖累公司利潤表現。
近年來，隨著中國經濟增速放緩與本土品牌競爭加劇，促使部分外資企業重新審視在當地的戰略布局。今年稍早，美國速食龍頭「漢堡王」母公司餐飲品牌國際（Restaurant Brands International）就從TFI亞洲控股公司收購漢堡王中國的股份，以轉售給其他經營者。
更多太報報導
撐不住！國際咖啡豆飆漲70% 星巴克、金車伯朗、統一左岸咖啡紛紛漲價
銷售連6季下滑 星巴克關閉北美數百間門市、再度裁員
中國最大咖啡連鎖進軍美國 瑞幸在紐約市中心開2家門市迎戰星巴克
其他人也在看
中資退散！峇里島1玻璃電梯破壞環境 印尼當局下令停工
即時中心／林耿郁報導印尼峇里島當局近日下令暫停一項由中國開發商建設、位於知名景點克靈金沙灘（Kelingking Beach）斷崖上的玻璃電梯工程，原因包括疑似破壞天然景觀、未取得完整許可證照等；該工程已引來當地居民、國際遊客強烈反彈。民視 ・ 1 小時前
環保基金淪盧市府小金庫？周永鴻揭「7位數」畢業旅行...
論壇中心／綜合報導台中爆發非洲豬瘟，市府廚餘管理荒腔走板，環保局卻被揪出從環保基金、編列117萬明年要前往德國考察。民進黨台中市議員周永鴻質疑，環保局過去3年去了義大利、韓國、美國、日本、新加坡，今年還要去紐西蘭，明年用環保基金「小金庫」編117萬去畢業旅行?民視 ・ 1 小時前
盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？
論壇中心／綜合報導台中市爆發非洲豬瘟，中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲豬瘟案場，還另外流向了C豬場。民進黨台北市議員簡舒培質疑，「台中市環保局到底是怎麼在管理廚餘的？」明明沒有許可，但梧棲清潔隊居然把廚餘載去給C養豬場，這真的事關重大。民視 ・ 2 小時前
盧市府防疫狂出包！民眾黨台中議員點出"基層困境"！
論壇中心/綜合報導台中爆發非洲豬瘟，中央派國軍前往案例場清消，原待消毒液乾後，將再度採檢，不料，台中市府在未告知下擅自清消非洲豬瘟案場，市府對此回應，動保處人員逕自進入案例場清消，將祭出嚴格處分，此說法仍啟人疑竇，疫情爆發多天，台中市府出包事蹟又再加一。民視 ・ 2 小時前
69歲退休公務員遭詐！600萬存款全沒了 絕望喊：被甜言蜜語騙了
退休公務員誤信投資廣告，千萬積蓄全被騙光！一名69歲的添田浩一（化名）在地方政府工作近40年，退休後又以再任用職員身分工作至65歲。手頭約有3000萬日圓存款，每月並領取20萬日圓年金，夫妻倆原本計畫過著平穩的晚年生活，卻被詐騙廣告話術，隨著投資金額越來越高，最終存摺的積蓄全沒了，讓他十分崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
川普關稅曾讓美車廠面臨產業災難 但如今利潤超預期 專家：做對3件事！
今年初，美國總統川普推出汽車關稅政策時，全球各大車廠曾如臨大敵，憂心這將是一場產業災難，但如今事態發展卻出乎意料。儘管關稅仍構成壓力，但車廠整體情況遠比預期樂觀，利潤甚至可能超越川普 1 月上任前的水準。 最初，當川普宣布對進口車及零件加徵 25% 關稅時，所有車廠都陷入恐慌。鉅亨網 ・ 2 小時前
吳音寧董座生變？台肥昨夜連發3公告！法人董事改為張滄郎
台肥公司人事異動，引發外界矚目。原先各界預期，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將順利接任台肥新任董事長。不過，台肥昨（3）日晚間近9點再度發布重大公告，宣佈法人董事代表調整，由台肥總經理張滄郎接任法人董事，取代農業部資源永續利用司司長莊老達。這也是台肥四天內第三度於深夜公告人事變動，其中昨夜就發了三次公告，引發討論。中時新聞網 ・ 40 分鐘前
一天兩聲明 抨擊市場派狙擊！中工：寶佳集團規避申報 資金來源值得懷疑
中華工程深陷京華城案風暴至今未解，但近期一口氣爆量大漲4成，傳出市場派狙擊經營權，中工今天連發二次聲明，下午先控寶佳集團成員以禿鷹掠奪方式，短時間內取得公司一成股權，傍晚再控市場派堡新投資就是寶佳集團成員，且持續4個交易日內耗資逾20億元大量買進，質疑其資金來源是否涉及不法，籲檢調及主管機關調查。太報 ・ 13 小時前
熊害蔓延！昨秋田縣再傳3起熊傷人案件「1人死亡」 自衛隊明起出兵
即時中心／林耿郁報導日本秋田縣熊害大爆發，已經導致3人死亡、超過50人受傷。昨（3）日再度發生三起熊襲人事件，包括一名79歲婦人在山區身亡、兩名男性疑遭熊攻擊受傷。如今縣府已經與防衛省取得共識，自衛隊明（5）日起將在秋田展開捕熊支援作業。民視 ・ 1 小時前
美學者：川普私下表示不想讓習近平「如願以償」
（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）川習會未提台灣引發討論，各界試圖拿捏川普對台政策走向。美學者易明今天指出，據政府消息，川普曾表示不想讓習近平「如願以償」。川普本人則公開說，台灣離中國近、距美國遠，但這無關緊要，習近平了解犯台後果。中央社 ・ 1 小時前
不忍了！名嘴開轟黃敬平「不該存在國民黨」
[NOWnews今日新聞]親藍粉專《政客爽》昨（3）日發文點名桃園市議員黃敬平，直指他最該被淘汰，更呼籲選民不要再投給他，喊話要他滾回去當名嘴，揚言要一路打他到2026。對此，黃敬平昨晚發文回應：「黨...今日新聞NOWNEWS ・ 35 分鐘前
黃國昌為私利連柯友友都打？她喊：立院的咆哮，難道是金錢交響曲？
吳靜怡指出，黃國昌平日在立法院咆哮如雷，揭弊正義人設立得高高的，誰知這內庫一掀，露出的竟是金錢交響曲的樂章？收了成衣大廠200萬，是不是就幫忙質詢詐騙案、質詢軍服採購，疑似打擊金主對手，這哪裡是為民喉舌，分明就是拿錢辦事？臭不可聞。三立新聞網 setn.com ・ 24 分鐘前
紐約市長選舉川普挺古莫 威脅曼達尼勝選砍撥款
美國共和黨籍總統川普(Donald Trump)3日表示，如果民主黨候選人曼達尼(Zohran Mamdani)贏得紐約市(New York City)的市長選舉，他將會限制對這座城市的聯邦資金，他並呼籲支持者把票投給前紐約州長古莫(Andrew Cuomo)。 川普在「真實社群」(Truth Social)發文說，一旦曼達尼勝選，除了規定的最低限度之外，他非常可能不會對紐約市提供聯邦資金。 紐約市將在4日投票選出市長，根據民調，民主黨紐約州眾議員曼達尼的支持度，領先獨立參選的古莫、以及共和黨候選人斯里瓦(Curtis Sliwa)。 古莫在民主黨初選敗給曼達尼之後，以獨立候選人身份參選；而斯里瓦則是民間巡邏隊「守護天使」(Guardian Angels)的創辦人。 川普發文說，投票給斯里瓦只會對曼達尼有利，呼籲支持者轉而支持古莫。「不論你個人是否喜歡古莫，你其實別無選擇。你必須投給他，並希望他能有出色的表現」。 曼達尼出生於烏干達，他在6月24日的民主黨初選中獲得壓倒性勝利，令政治觀察家感到驚訝。而川普在整個紐約市長的競選過程中抨擊曼達尼，甚至將自稱為民主社會主義者的曼達尼形容為共產中央廣播電台 ・ 1 小時前
獨家／全力衝刺先進製程 台積電成熟製程將逐漸轉交世界先進
晶圓代工龍頭台積電全力攻先進製程和先進封裝，業界傳出，台積電將逐步把部分40-90奈米訂單外包給子公司世界先進，除了宣布竹科6吋晶圓二廠停產、2年內逐步退出氮化鎵（GaN）代工業務，先前已經將部分機器設備出售給世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡成立的合資公司VSMC，台積電將資源重點轉向毛利更高業務的方向已定。鏡報 ・ 2 小時前
要鄭麗文搞清楚！游盈隆：台海要有永久和平「中國必須走向民主」
[Newtalk新聞] 中國不斷增加對台軍事威脅之際，國民黨新任主席鄭麗文主張避免一切可能挑起軍事衝突跟矛盾的言行，認為兩岸絕對可以用和平的方式來解決一切問題。不過，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，台海要有永久的和平，必須存在一個充分必要條件，那就是「中國必須走向民主。」台灣政黨領袖和政治人物必須充分認識清楚，尤其是最近話很多的鄭麗文。 游盈隆發文寫道，10月30日結束與習近平會談後，川普馬不停蹄，當天就搭乘空軍一號專機返美，直奔白宮參加萬聖節活動，不顧隔天APEC峰會。這種價值選擇令人印象深刻。10月31日，川普被問到「若中國武力犯台，是否會下令美軍協防台灣？」川普回答：「如果真有那一天，你就會知道答案，習近平也很清楚答案是什麼」。 游盈隆提到，川普還說：「習近平在川習會中完全沒提起那件事，因為他明白」、「習近平和他的人在很多會議中說過，川普任內，他們不會做那件事，因為他們知道後果」。把川普這些話串起來，其實意思已相當清楚，這是一種「川普式戰略清晰」，而不是戰略模糊，簡單地說，就是「中國最好不要輕舉妄動，否則美軍必將介入協防台灣」。 游盈隆分析：「這些話的用意中方應很明白，那就是，中新頭殼 ・ 27 分鐘前
白宮發布「川習會」事實清單，中國做出四項承諾並將採取十大措施
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國白宮方面發布「川習會」事實清單，聲稱美國總統川普和中國國家主席習近平上週在韓國達成「歷史性」經貿協議，中國做出四項承諾並將採取十大措施。根據白宮發布的事實清單，其中涉及中國的內容中，中國方面作出四項承諾，包括阻止用於製造芬太尼的前體流向美國；切實消除中國現行和擬議對稀土元素及其它關鍵礦物實施的出口管制；結束中國對美國半導體製造商及其它大型美國企業的報復；向美國大豆及其它農產品的出口開放中國市場。中國方面將採取以下行動，包括中國將暫停在全球實施其於2025年10月9日所宣布之新的廣泛稀土出口管制及相關措施。此外，中國將採取重大措施阻止芬太尼流向美國。具體而言，中國將停止向北美出口特定的指定化學品，並嚴格管控向全球各地的特定其它化學品出口等，以及其他多項措施。財訊快報 ・ 1 小時前
Alphabet擬發行巨額公司債，美國公債週一報價走跌
【財訊快報／劉敏夫】美國公債價格週一下跌，引領殖利率上揚，主要受到有關谷歌母公司Alphabet尋求發行巨額公司債的消息影響。根據債券交易報價，2年期公債價格下跌，殖利率上揚3.09個基點，報3.6045%；5年期公債價格下滑，殖利率上漲3.47個基點，報3.7218%。10年期公債價格滑落，殖利率上揚3.29個基點，報4.1104%的水準；30年期公債價格下跌，殖利率上揚3.97個基點，報4.6908%。熟知內情的消息人士透露，谷歌母公司Alphabet已將美元公司債發行規模提高至175億美元。Alphabet的債券發行最初預計規模為150億美元，緊隨Meta Platforms Inc上週發行300億美元債券，Meta創下今年以來規模最大的美國高評級債券發行。在ISM報告顯示支付價格指標下降後，美債壓力短暫獲得舒緩。由於美國政府繼續停擺，官方經濟數據發布中斷。財訊快報 ・ 45 分鐘前
傳中國一年來首度詢購美國小麥，川習會後農貿解凍跡象升溫
【財訊快報／陳孟朔】外電引述知情人士透露，中國在停購逾一年後，首度向美方詢問12月至明年2月的美國小麥裝船檔期；前一週，中國已重啟對美大豆採購，市場解讀為川習會後農產品通道出現「先行解凍」。白宮於週末發布的情況說明書提到，中國承諾擴大對美農產品市場開放，並將取消今年3月加徵於美國小麥的關稅；若承諾落地，有望直接改善美麥對華報價競爭力，縮小與澳麥、加麥在運費與關稅上的價差。若詢單轉化為實單，後續料以軟紅冬麥(SRW)與硬紅冬麥(HRW)為主，對應中國餅乾、麵條及部分麵粉混配需求；配方端可望透過與黑海、澳洲來源的性狀互補，降低口糧與工業用粉的成本波動。航運面則以墨西哥灣與美西港口為出貨重心，裝船窗口指向年底至明年初的備貨期。詢購消息有利支撐芝商所小麥期貨近月價差與現貨基差，農貿氣氛改善亦可帶動穀物鏈評價修復。不過，黑海供應、南半球新作收成與美元走勢仍是壓抑反彈的外部變數，短線震盪料加劇。市場人士表示，農產品被視為中美經貿修復的「先遣隊」：若小麥關稅調整與詢單實現疊加，將與近期大豆追加採購形成共振，帶動貿易流向與配方結構邊際優化。財訊快報 ・ 56 分鐘前
市場派狙擊！股價飆漲4成 中工曝：寶佳集團「禿鷹式」吃下1成股權
中華工程深陷京華城案風暴至今未解，儘管日前才公告賣出首戶非關係人豪宅「陶朱隱園」，中工股價近期一口氣爆量大漲近4成，未料傳出市場派狙擊經營權，中工發布聲明證實，寶佳集團成員持股已逾一成，並指控其以禿鷹掠奪方式，短時間內大量取得公司股權，批評此舉已引發市場與公司治理疑慮。太報 ・ 16 小時前
(影)《矢板明夫Newtalk》南韓總統李在明補刀 中國堅持地緣鬥爭 最後下場是解體？
[Newtalk新聞] 南韓和中國兩方元首在 APEC 峰會交換禮物，南韓總統李在明脫口詢問中國國家主席習近平所送上的小米手機：「通訊安全做得怎樣？」是在諷刺中國嗎？國際政治學者程曉農認為，中國以地緣鬥爭為目的挑戰美國，但地緣政治是地理上相近國家之間的爭執和摩擦才叫地緣政治。美國和中國隔著快 1 萬多公里，這怎麼能算地緣？ 「應該是習近平的大腦出了問題。」印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，像胡錦濤時代，一心想要趕快接班、不要出事情、平穩地走過去，接下來退休回家，就沒有事了。但習近平卻不同，習近平是有野心的，想超越毛澤東，所以要實現偉大的中國夢、中華民族偉大復興。 美中對抗以來，中共高層對國際情報的處理越來越封閉。程曉農指出，這次二十屆四中全會，習近平是給中央委員交代了一些國際局勢，一個報告。這個報告也是保密的。「我相信是有一本本的小冊子，印刷了一下，與會委員一人一份照著看，唸完了以後，冊子留下、留在原地，一份也不許帶走。」他補充說：「四中全會公報欲蓋彌彰，中國要堅持地緣政治的鬥爭。」 程曉農強調，很多中國官員知道不能打冷戰，但是不敢說。習近平自己清楚，中美冷戰對中國不利；中國打完冷戰，中新頭殼 ・ 12 小時前