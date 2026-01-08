星座專家白瑜遭傳和已婚男泡湯、暗藏陸籍身分？首發聲反擊

星座專家白瑜先前因預言百萬YouTuber Joeman「會遇重大事件敲醒」，不久後Joeman傳出持毒被抓，讓白瑜瞬間出名。近日，有網友在Threads上討論白瑜的背景，還爆黑料稱她曾和已婚人士泡湯、假結婚、暗藏陸籍身分等，今(8日)稍早，白瑜忍無可忍發聲明反擊謠言，並表示已經報案提告，維護自身名譽權。

白瑜今曬出影片、文字大動作反擊有關她的抹黑謠言，並列出6點一一澄清：第一，關於稱她非法諮商、未繳稅的指控，白瑜強調：「我不是諮商師，也沒有提供諮商服務。我的工作是用占星等工具來關注情緒、自我探索、分享心理學專家等研究成果」，所有工作都有合法報稅；第二，有人稱助理為她請假原本工作一年，最後卻得到極少分潤，白瑜說：「聘用一整年的助理這個人、描述的整個故事從頭到尾都不存在」。

第三，白瑜回應有人稱她「讓經紀人無條件接送、自己付油錢餐費」，這件事也是空穴來風，她澄清：「經紀人的交通、餐費、工作報酬都有清楚的合作模式，並沒有任何『自掏腰包』的情況」；第四，有人爆料白瑜身邊的工作人員一夕之間走光，她駁斥：「這不是事實。我的經紀人至今仍與我穩定合作，平台夥伴也都在線上持續一起工作」。

第五，白瑜特別強調，有人抹黑她跟已婚男泡湯，「這是所有謠言中最具傷害性、也最嚴重的一條」，她自清從沒做出破壞家同、偷情的行為，這已經不是八卦，而是嚴重毀謗，也是她決定要站出提告的主因；第六，有人稱她身分成謎，疑似是大陸人、假結婚，她也指出這是「人身攻擊與歧視」，自已已經就以上6點提告，尊重偵查不公開，不說明目前案情，「這一次，我想用行動告訴大家：當你被惡意攻擊、被造謠、被曲解時，請不要沉默。你有權利保護自己」。

