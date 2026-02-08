星座運勢/唐綺陽運勢週報：2/9-2/22 做自己備受壓力 雙子溝通卡關需耐心解釋 金牛心情開朗桃花運佳

※2/15(日)農曆過年停更一次

本週星運：金星進雙魚、土星進牡羊、水星停滯、太陽進雙魚

＊2/10（二）金星要進雙魚座，是金星的強勢位，這意味著我們每一個人都更有藝術的眼光、更享受休息時光，譬如說好好的睡眠，或者是想要搞一下自閉，或者是很想看電影、很想追劇等等，這都是金星雙魚的效應，那或者是美妝，把自己打扮得漂亮一點的這種心情是很有的，那尤其是水瓶還很強，所以我相信百貨公司裡面的專櫃，不管是化妝專櫃或是衣服的專櫃，應該生意會強強滾。

＊2/14（六）情人節那一天，土星正式進牡羊座，所以2026、2027、2028這三年裡面都是這顆土星在牡羊發威的時候，當然它會影響到我上次說海王牡羊是我們要做自己，可是土星(牡羊)它也是要我們做自己，但是我們會做得很辛苦，所以也許你在表達自我的過程當中，會不斷的受到了阻擋、受到了打壓，可是正因為如此我們就更想要或更必須把我們的自我表達出來，這顆土星的功課說真的不是好玩的，可是這也意味著有一個東西要突破，我們反而更有力量。

＊2/16（一）除夕、2/17（二）大年初一水星開始停滯，水逆還沒有來但水星已經開始停滯了，而那段時間也是我們跟家人團聚的時候，那偏偏我們的水星就開始不順利了，因此每一個人在那段時間譬如說有大量的要交通、要跟人講話、溝通，你可能也要接受3C容易故障的這件事情或者是傳遞消息的時候，有人會聽錯，或者是你記錯，這個都特別當心的，或者是因為水逆很容易忘東忘西，所以如果你這一趟不想再往返折返跑的話，什麼事情都要點清楚再出門會比較好，希望大家過年順利。

＊再下一週2/18（三）太陽就進雙魚座了，禮拜一、二、三那段就是交節氣的時候，我們每一個人都要注意，氣溫多變化，那或者是很容易感冒、很容易生病，身體不好的人就要特別當心。

【唐綺陽 2/9-2/22 星座運勢週報】

★對12星座的影響：

🫩【累的】雙子 獅子 射手 雙魚

03:10 雙子：溝通卡關需耐心解釋，感情封閉恐錯失機會

03:45 獅子：內耗是因為太自責，感情卡在情緒放不開

04:15 射手：問題不自覺而延宕，感情關鍵是要多傾聽

04:45 雙魚：工作被檢視需修正，感情關係有重大轉折

🙂【穩的】牡羊 處女 天秤 魔羯

05:21 牡羊：勞心勞力雙重消耗，感情誤會源於自作主張

05:48 處女：水星停滯諸事受阻，感情理性配合最佳

06:19 天秤：聽令行事配合優先，感情可靠卻少了情趣

06:45 魔羯：新計畫啟動更忙碌，感情自我意識較強烈

😎【讚的】金牛 巨蟹 天蠍 水瓶

07:10 金牛：享受假期心想事成，感情心情開朗有魅力

07:38 巨蟹：任務在身樂於付出，感情需多經營增加情趣

08:05 天蠍：家務纏身無法悠哉，感情互動草率易掃興

08:34 水瓶：與合作對象要注意溝通，感情聚少離多需用心