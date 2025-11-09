星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：11/10-11/16 牡羊人情互動蜂湧而至 獅子越貼心越有行情
本週星運：
＊週一11/10，水星逆行射手座，某些人跟你溝通不良，大部分應該是覺得他太跩了，或者是太自以為是了，很多溝通不良，是這樣子來的，或太粗心大意、講話太直，這個也要小心喔，還滿容易得罪人的。
＊週三11/12，木星也逆行了，有機會好好的收拾你的心情，所以我反而覺得，是一件好消息，那個不需要的、想太多的，反而會慢慢一一釐清。
＊25、26度有星的人，你會被這個水象大三角，觸動得特別明顯，這就是你們的主場了，你們將會是這一段時間，很多事件的主角。
＊水星逆行，會開始跟火星合相，合相的高峰，發生在週四，那可能就會有正義魔人，講話特別的直率，把難聽話都說出來等等，不管是我們自己會這樣做，或者是我們周遭有人對我們如此，這都不是一個好現象。
＊水火逐漸合相，要注意我們的行車交通安全，尤其是一些大型的交通，可能會容易有狀況，譬如說故障，或者是一些爭議性的事件，都要特別當心，不管是車、船或航空，我們都要特別注意。
唐綺陽 11/10-11/16 星座運勢週報
★對12星座的影響：
😎【讚的】牡羊 雙子 處女 雙魚（下方影音 2:59 處）
牡羊：人情互動是雙面刃，感情攻無不克適合告白
雙子：這週睡飽一點是重點，感情多讓對方表達
處女：工作開口拜託就有人幫忙，感情好惡分明心想事成
雙魚：被長官看重而壓力不小，感情主導權在你手中
🙂【穩的】巨蟹 獅子 天蠍 射手（下方影音 4:43 處）
巨蟹：找個假想敵激發自己，桃花就在職場中
獅子：工作上多幫人會有好口碑，感情越貼心越有行情
天蠍：工作這週低調一點準沒錯，感情可能有點黯淡沒勁
射手：工作新舊任務通通湧來，感情別只顧表達也要傾聽喔
【累的】金牛 天秤 魔羯 水瓶（下方影音 6:43 處）
金牛：遇到反對意見要耐心磨合，感情爭執找中間人協調
天秤：計畫突變先有心理準備，感情別向宇宙下錯訂單啊
魔羯：找人合作比獨立作業好，感情可能收到朋友告白
水瓶：自信之處出現變數，感情注意另一半哪裡變了
