星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：11/17-11/23 莫名衝突增多 金牛感情爭執需多溝通 射手大方迎接新機會

本週星運：

＊水、木、土、天、海五星逆行，有一些人會覺得比較不順，或者是很容易被反省、起底，或者是翻舊帳，你可以把它想成好的，就是懷舊、懷舊風特別的明顯。

＊水星11/19逆回到天蠍座，逆回到全民當偵探的這個位置，除了有一些人被挖掘到秘密之外，我們也會被迫反思，我們自己的內在，我們對秘密的這件事情，我們的想法是什麼。

＊水星逆回到天蠍，天蠍也要注意喔，因為你也很有可能是被翻舊帳的重點人物。

＊禮拜六 (11/22)太陽進射手，這一週我們都處在，太陽衝刺的期間，每一個人，還是要注意一下，天氣的冷暖

＊週六，太陽進射手，就會擺在射手領域，譬如說很關注射手人，很關注海外的事情，很關注學歷、學校，或者是老師、教授等等。

＊天王星已經逆回到金牛座了，所以在所有的星，走到天蠍尾巴度數的時候，都會有對分相，也因此會造成了很多的捉對廝殺。

【唐綺陽 11/17-11/23 星座運勢週報】

★對12星座的影響：

🫩【累的】金牛 雙子 魔羯 水瓶

02:47 金牛：必須配合意見不合的人，感情爭執是溝通契機

03:14 雙子：作風衝動易被針對，感情成也說話敗也說話

03:41 魔羯：工作遇到後輩挑戰自己，感情請積極主動表達

04:04 水瓶：溝通態度須認真嚴肅，感情遇到愛鬥嘴的對象

🙂【穩的】牡羊 巨蟹 獅子 處女

04:31 牡羊：前景看好稍微小幅推進，感情要關注兩人願景是否相同

05:03 巨蟹：工作請找年紀有落差的夥伴，感情年下戀機率提升

05:31 獅子：與長官互動是成敗關鍵，感情別表現得老氣橫秋

06:08 處女：忙碌任務環環相扣，想要桃花要風趣一點

😎【讚的】天秤 天蠍 射手 雙魚

06:46 天秤：找專業助力效率提升，感情可用點小禮物

07:16 天蠍：感性之餘還是要展現專業，親和力帶動桃花旺盛

07:50 射手：可擁抱找上門的新機會，感情進一步的關鍵期

08:15 雙魚：機會湧現但要多參考，感情出現許多示好的桃花