星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：1/12-1/18 不法勾當將浮出檯面 處女小心過勞需顧健康 巨蟹感情不宜關心過度

本週星運：

＊海王星已經在衝刺當中，它最後衝刺在雙魚座，因此我們之前說的，跟雙魚有關的部分，譬如說跟詐騙、Me too，或者是很多隱而不現的underground 的某些事情，它都要浮上檯面了。

＊海王星在最後衝刺的期間，會有一些事情的猖獗，所以我們一定要注意一下，譬如說注意睡眠，注意不要過度飲酒，或者是任何會上癮的事情或逃避現實的事情，可能都會造成傷害，也要注意詐騙集團的問題。

＊禮拜六1/17，金星要進水瓶座，金星會跟冥王星入相位，因此這顆金星，會相當的具備力量，那它們合相在水瓶座，水瓶座就是一般大眾、民意大家的想法，那金星來到這裡，很可能就會有更多的民眾的意見浮出水面，因為星群已經慢慢要離開魔羯座了，之前是看上面，高層、政府怎麼做，接下來就是看民眾、大眾，或者是市場，來做一個決定。

＊金星在水瓶，將會待到2/10，它也一定會讓水瓶座的人，顯得更討喜、更美麗、更愛漂亮，或者是跟科技發明，跟未來、前瞻性相關的事物，或創意來一點不一樣的，大家的接受度都挺高的。

★對12星座的影響：

🫩【累的】雙子 處女 天秤 天蠍

02:21 雙子：瑣事多又亂要注意規劃，感情說錯話引發連鎖效應

02:53 處女：過勞風險提高需顧健康，感情別把責任全攬身上

03:27 天秤：某段關係走向結束，感情有復燃或挽回的可能性

03:56 天蠍：合作不順宜單打獨鬥，感情顯得冷淡讓人難靠近

🙂【穩的】牡羊 金牛 巨蟹 獅子

04:32 牡羊：事情按部就班推進中，感情需實際付出經營關係

05:00 金牛：兩難局面要務實抉擇，感情不同步調需多協調

05:00 巨蟹：女性長輩關照壓力大，感情關心過度反成負擔

05:00 獅子：別逞強硬撐影響判斷，感情太高冷會拉開距離

😎【讚的】射手 魔羯 水瓶 雙魚

06:25 射手：有封神或掌權的機會，感情氣場強勢你說了算

06:52 魔羯：合作方能力強可放心依賴，感情適合談婚姻與承諾

07:15 水瓶：說出想法意外獲支持，感情走療傷路線溫柔加分

07:45 雙魚：長輩貴人帶來助力，感情有成熟型對象來引導