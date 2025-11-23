星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：11/24-11/30 卡住的事情有望鬆綁 巨蟹切忌鑽牛角尖 水瓶身段放軟有助感情

本週星運：

＊土星順行在雙魚座，一些秘密的事情，讓人很不舒服，又無從去追究的這個狀況，隨著土星的順行，我們要開始往追究的方向前進，也有機會讓一些隱藏的事情公諸於世，或者是我們有一個著力點，我們該尋求公道的事情是有機會的，所以天道好輪迴，蒼天不會饒過誰喔！

＊土星順行也會使得你所守護的魔羯座、水瓶座、天秤座，你們也都比較順利一點，或者是本來卡住的事情開始動起來了！

＊週日前還在水逆期間，水逆期間就是會有溝通不良、3C故障、手機有問題的這種狀況，週日水星順行，順行在天蠍座，秘密的或者是心裡的想法的，一些念頭的，破釜沉舟的、重新做人的，跟死亡有關的議題，跟性別有關的議題，就會有一個新的轉折點出現，我們可以去好好的研究它、追究它、討論它。

＊11月、12月都壟罩在木土三分相，年底所發生的一些事情，都是有社會性的指標，也很可能會有，譬如說，政府機關的人事變動，或者是一些大的、社會性的結構，有一些默默當中的移動。

【唐綺陽 11/24-11/30 星座運勢週報】

★對12星座的影響：

🫩【累的】牡羊 金牛 巨蟹 魔羯

02:06 牡羊：為了追求效率過勞傷身，感情當心靠責任綑綁

02:40 金牛：卡在小事需慢慢解決，感情太執著會扣分

03:11 巨蟹：會用鑽牛角尖折磨自己，感情適合修復關係

03:41 魔羯：溝通不良可能來自你的固執，感情要珍惜對方的包容

🙂【穩的】獅子 天秤 射手 雙魚

04:16 獅子：臨門一腳再多點耐心，感情對象太完美要當心

04:47 天秤：過度謹慎會錯失良機，感情太嚴肅會擋掉桃花

05:18 射手：對嚴肅的人要認真應對，感情付出不平等會卡住

05:51 雙魚：雖有貴人但不能鬆懈，桃花該抓住要抓住

😎【讚的】雙子 處女 天蠍 水瓶

06:23 雙子：貴人的碎念是關心，感情太死腦筋會降溫

06:51 處女：諸事順利但別鬆懈了，感情放輕鬆更有魅力

07:25 天蠍：成果出色受人稱讚，感情與整個人狀態相關

08:01 水瓶：升官運強受長官提拔，感情女水瓶要柔軟些