星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：1/19-1/25 充滿焦慮轉折的一週 獅子職場衝突白熱化 天蠍感情別被表象迷惑
本週星運：
＊未來一週是一個很明顯轉折的一週，星群將要從魔羯座集體往水瓶座前進，所以我們會感覺到滿明顯的，首先人就是一個重點，譬如說人多的地方，就是水瓶所掌管的，也許已經有大賣場有一些事情發生，或年貨大街也即將登場，人可能要開始集結，那通常這也可能代表會有所謂的公民運動，或者是人民會有一些自發性的活動，或人民的聲音會出來，是聽聽民意的時候了。
＊這段時間我們就會有太陽跟火星的衝刺，太陽會衝刺到週二進水瓶，火星會衝刺到週五，那我們都知道太陽衝刺帶來的是氣候的變化，或者是氣流不穩定，所以很多事情我們不要急著在這段節氣的時間做決定。火星衝刺則是比較容易引發大家的急躁、浮躁或焦慮，不只是大眾在工作中或生活上很急躁焦慮，上面的機關、政府、領導者們，或者是上位者，他們也挺焦慮的，那他們的焦慮自然也會引發很多的震盪。
【唐綺陽 1/19-1/25 星座運勢週報】
★對12星座的影響：
【累的】雙子 獅子 處女 射手
01:44 雙子：資訊不全難以推進，感情桃花多但留不住
02:22 獅子：職場衝突趨向白熱化，感情直白表達要審慎
02:58 處女：表達成敗一線之隔，感情低調避免外界干擾
03:29 射手：事業可暫停調整節奏，感情先放鬆反而更穩
🙂【穩的】巨蟹 天蠍 水瓶 雙魚
04:05 巨蟹：完美計劃打了折扣，感情逃避現實恐有阻礙
04:40 天蠍：重心放錯影響成果，感情別被表象迷惑判斷
05:08 水瓶：資源多寡決定成敗，感情價值觀差異需溝通
05:41 雙魚：工作太自顧自不利協作，感情要當心會錯意
😎【讚的】牡羊 金牛 天秤 魔羯
06:19 牡羊：人生迎來關鍵轉折，感情考慮長遠規劃
06:50 金牛：斷捨離後局勢大不同，感情坦誠對話助升溫
07:23 天秤：關心員工關注進度，感情計較易引發不滿
07:55 魔羯：目標逐漸明朗有衝勁，感情主動出擊更有利
