星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：12/15-12/21 出乎意料的轉折出現 獅子睡眠不足要顧健康 水瓶突發狀況反而激出創意

本週星運：

＊週一火星進魔羯座，這是火星的強勢位，火能量可以說是相當的強，它強在帶來一種嚴酷的氣息，或者是做起事情來一板一眼，也讓所有跟魔羯有關的人事物開始，被刺激起來、動起來。所有的機關、機構、政府、上層，都在火星的帶動之下成為焦點，也有可能會有爆紅，或者是引人矚目的一個機會。

＊火星也是有傷害性的，也會讓魔羯座的人事物，可能有麻煩很多，或者是比較急躁，或者是遇到一些意外狀況，以及可能會特別的忙碌。對一般大眾來說，我們要注意的是，譬如說皮膚比較容易乾癢，或者是有掉髮的問題、牙齒有狀況等等。

＊12/21就是冬至節氣，太陽進魔羯，它帶動我們的生活主場景，走進了魔羯座這種，比較肅煞的一個氛圍，譬如說我們要準備過冬了，我們會對我們的工作事業，更加的務實、更加的用心，跟過去那種比較鬆散、比較自由自在的狀況，是比較不一樣的。不管是火星也好，或太陽也好，剛進入魔羯座的時候，都會跟我們的天王星產生相位，也意味著在接下來的一週，可能會有跟政府機關、高層，或所謂做大老闆的人，有一些很特別的急轉彎，或者是某一種出乎我們意料的轉折點出現。

【唐綺陽 12/15-12/21 星座運勢週報】

★對12星座的影響：

🫩【累的】巨蟹 獅子 處女 射手

02:40 巨蟹：支援任務表現亮眼，感情務實付出更能加分

03:05 獅子：睡眠不足要顧健康，感情低潮等待他人主動

03:32 處女：周遭震動需收拾爛攤子，感情容易衝突擦槍走火

04:00 射手：突發插曲打亂節奏，感情嚴肅挑惕讓人怯步

🙂【穩的】牡羊 天秤 天蠍 雙魚

04:31 牡羊：工作忙碌完成度高，感情顧事業易忽略對方

05:01 天秤：聚焦長遠規劃是對的，感情價值觀不同者易分歧

05:36 天蠍：工作需爆發力支撐，感情忙到沒空但易職場火花

06:03 雙魚：心神易恍神需理性，桃花短暫就輕鬆相處吧

😎【讚的】金牛 雙子 魔羯 水瓶

06:31 金牛：貴人運旺互相加持，感情總之溫柔一點啊

06:56 雙子：心防放下就能收獲善意，感情的桃花被你擋在門外

07:23 魔羯：進入忙碌期無暇他顧，感情保守略顯無聊

07:52 水瓶：突發狀況反而激出創意，感情幽默一點準沒錯