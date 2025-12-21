星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：12/22-12/28 社會對立是衝突也是溝通 處女能者多勞忙到爆 牡羊關係水到渠成可更進一步

本週星運：

＊對分相星群，現在在魔羯座，對魔羯座的人事物來說，你就是我們的重點，魔羯同學們是別人眼中的焦點人物，抑或是大的公司、大的機構，然後或者是政府機關等等，這些比較嚴肅的、比較照規矩來的單位，他們也都非常的忙碌。

＊魔羯星群，跟木星的對分相，也會讓這個社會上有兩種意見、兩組人馬，正在互相喊話也好，或者是對壘也好，有時候很像要起衝突的感覺，可是同時它也是一個溝通的過程。

＊12/25聖誕節當天，金星也進魔羯，金星當然會帶來，比較緩和的感覺，魔羯人，或你的魔羯宮位，都會有金星的加持，特別顯得利多。

＊日火在魔羯的逐漸合相，也會帶給我們比較嚴肅面，對很多事情，譬如說很想要做計畫、做規劃，或者是更focus在工作上，有一點自己逼死自己的感覺，全民都變成工作狂喔。

【唐綺陽 12/22-12/28 星座運勢週報】

★對12星座的影響：

🫩【累的】雙子 巨蟹 射手 水瓶

01:57 雙子：阻礙浮現需探究原因，感情舊帳翻出要面對

02:31 巨蟹：易受攻擊需硬起來，感情慎防暗箭與第三者

03:07 射手：逃避現實問題難解，感情耳朵太硬溝通卡關

03:42 水瓶：明知方向卻想逃避，感情要避開業力吸引

🙂【穩的】獅子 處女 魔羯 雙魚

04:15 獅子：事必躬親卻拖慢進度，感情需找回幽默感

04:44 處女：能者多勞忙到爆炸，感情易情緒化起衝突

05:17 魔羯：上層互動壓力增加，感情魅力強卻難相處

05:53 雙魚：新方案新做法有利，感情換新模式更順利

😎【讚的】牡羊 金牛 天秤 天蠍

06:24 牡羊：努力成果逐漸顯現，感情關係考慮更進一步

06:47 金牛：小幫手與貴人齊聚，感情年下緣或孩子緣旺

07:11 天秤：工作按部就班推進，感情用行動證明誠意

07:33 天蠍：凡事順心意前行，感情享受自在或能受寵