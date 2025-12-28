星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：12/29-1/4 除舊迎新責任壓力遽增 金牛感情聚少離多需多聯繫 雙魚能見度高運勢強

本週星運：

＊水星在禮拜五之前，還在射手座，可能跟海外有關的事情，還在我們的討論之列；太陽、金星、火星，都在魔羯座，首先它當然賦予了我們，很想認真做事情的心態，或者是也的確有非常多的責任、義務，在等著我們一一完成，所以每一個人的態度，會比較嚴肅一點。

＊這段時間，有魔羯星群，我們一定會注意到，政府機關也好，高層或者是某一些大企業，他們的動向，因為他們現在是星群所在之處，所以每一個人都是，乒乒乓乓(雜亂無章)的一個狀態，那他們的動向，當然就會影響到，我們底下的人的動向。

廣告 廣告

＊水星進入魔羯座，我們的思維、想法、溝通方式，也會開始帶有魔羯座的傾向，比較肅煞、嚴肅或比較就事論事，務實一點，做事情很講究步驟，成功的意志也比誰都還要堅定。

＊魔羯星群即將在未來一週，越來越跟木星對分了，所謂的兩組陣營兩兩相對，像這樣兩種完全不同的體系、價值觀或不同的人，應對上了之後，兩組人都是開創星座的概念，所以都是態度強硬的，因而會引發很多人的不安全感。

【唐綺陽 12/29-1/4 星座運勢週報】

★對12星座的影響：

🫩【累的】金牛 雙子 巨蟹 魔羯

03:24 金牛：關係改變需重新適應，感情聚少離多需多聯繫

03:56 雙子：期待落空先別失望，感情有壓力適合先分開

04:25 巨蟹：外界干擾多須做應變，感情要勇敢說出想法

05:06 魔羯：事情全擠在一起，感情因抱怨而影響氣氛

🙂【穩的】牡羊 天秤 射手 水瓶

05:46 牡羊：應酬聚會佔滿時間，感情來的都不喜歡

06:17 天秤：一舉一動成焦點，感情魅力大增吸引目光

06:38 射手：細節瑣事要有耐心，感情在職場更有機會

07:14 水瓶：需爭取資源壓力大，感情重視價值觀契合

😎【讚的】獅子 處女 天蠍 雙魚

07:45 獅子：工作忙碌成果亮眼，感情有魅力卻心思不在

08:12 處女：狀況穩定卻迷惘，感情忽然變夯不習慣

08:40 天蠍：事情緊接而來，感情因忙碌而疏忽對方

09:01 雙魚：能見度高運勢強，感情告白成功人氣旺