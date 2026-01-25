星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：1/26-2/1 不按牌理出牌的狀況頻發 牡羊事業危機就是轉機 雙子感情想加溫需主動出擊

本週星運：水瓶天王能量強、土海進牡羊、火冥合相、水金合相

＊一月下旬到了，五顆行星都在水瓶座，所以你的水瓶宮位可以說震動非常的強，因為天王星即將要正式的順行，所以它現在的震動力也是非常強的，那不管是天王星也好，或是水瓶座也好，都代表驟變的發生，很多事情可能突如其來，或者是有一些不按牌理出牌的事情出現，那除此之外，我們自己本身也在某些地方不按牌理出牌，這個都是水瓶能量或天王星能量的關係。

＊再者因為水瓶能量強，所以水瓶的事情也會充斥在我們的周遭，譬如說最近活動一定很多，或者是類似尾牙、朋友聚會或有人帶著你去認識新朋友，因為年前工作都很大量，這些工作上你也會感覺到跟人的關係特別密切，有很多要送往迎來的，有很多人情事故的事要照顧，這也是這一段時間五星水瓶的一個情況。

＊除此之外，在週二1/27海王星正式的邁入了牡羊座，將會開啟一段漫長的自我尋找之旅，很多人都要開始自我覺醒，這也是未來13年裡面，每一個人都要去做的事情，而除了海王星進來，接下來不久土星也要進來了，再加上2026年是火能量的一年，每一個人都要趕快把找自我、做自己這件事列為年度最重要的功課。

＊火星跟冥王星將在週三的時候合相，週三之前可能有些人不發火則已，一發火可能就會來了一個翻天覆地的一個改變，所以如果你不想讓一段關係徹底的破壞的話，那我們要控制自己的脾氣，否則我們可能在週三前做出絕對的決斷，會讓人覺得我們很無情。

＊週四水、金合相倒是比較好的，會嘉惠到雙子座、處女座，就會有所謂的金星效應，譬如說人際關係特別的好，或者是舌燦蓮花講話也比較好聽一點，所以只要忍過週三、週四，一切就會好一點喔。

【唐綺陽 1/26-2/1 星座運勢週報】

★對12星座的影響：

🫩【累的】牡羊 射手 魔羯 水瓶

02:44 牡羊：有變動但其實是轉機，感情說話太急易有誤會

03:16 射手：遇到勁敵出現挑戰，感情需自覺並展現決心

03:47 魔羯：健康狀況需特別留意，感情在溝通上出狀況

04:11 水瓶：有金錢壓力考驗耐性，感情有桃花但進展不易

🙂【穩的】金牛 巨蟹 獅子 處女

04:45 金牛：等待時機中稍安勿躁，感情太被動會讓火花冷卻

05:06 巨蟹：職場暗中較勁需接招，感情請多展現感性一面

05:34 獅子：放慢腳步靜觀其變，感情有些距離會看得更清楚

06:06 處女：工作節奏由你主導，感情缺少溝通易讓人誤會

😎【讚的】雙子 天秤 天蠍 雙魚

06:32 雙子：工作有助力表現勤快，感情主動付出才能加溫

06:54 天秤：職場須機智應對試探，感情幽默表達更有人氣

07:17 天蠍：工作忙碌一關接一關，感情無暇投入心不在焉

07:40 雙魚：有長官貴人運勢旺，感情有機會遇到金桃花