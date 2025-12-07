星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：12/8-12/14 翻篇的壓力來襲 魔羯當心過度操勞傷身 雙子處理錢財得心應手

本週星運：

＊火星衝刺，整周都在衝刺當中，容易有火氣大的情況，每一個人都有機會容易性子急躁或事情來得又急又快，讓你來不及思考的感覺。火能量強，就容易引發火的事件，譬如火災或者是暴力事件、衝突以及交通安全。

＊水星也在衝刺，有觸動木星、土星，容易引發社會性事件，也請留意重大的趨勢，例如股市，可能就會跟很多人的福祉都有關係。

＊週三海王星順行，順行在雙魚座，一路順行到1/27，二度進入牡羊座，農曆年將迎來新一波局面的翻篇。

＊週五水星二度進入射手座，會從12/12走到1/2，有20天的時間，看事情會看得比較遠，用比較智慧的角度去想一些事情，或會蒐集很多的情報去找出事情的共通法則，不容易被迷惑，所以請好好珍惜這一段有鷹眼的時光，是為自己的人生規劃做一個調整的好時機。

【唐綺陽 12/8-12/14 星座運勢週報】

★對12星座的影響：

🫩【累的】獅子 射手 魔羯 雙魚

02:28獅子：往壞處想拖累工作表現，感情太悲觀影響氣氛

03:02射手：立場搖擺影響大局，感情容易拒絕溝通

03:30魔羯：操心過度勞心傷身，感情別自責樂觀一點

04:03雙魚：付出前先問清楚工作目標，感情管好情緒才能加溫

🙂【穩的】巨蟹 處女 天秤 水瓶

04:48巨蟹：長輩施壓需柔性應對，感情要珍惜對方的配合

05:18處女：擔任支援獲得滿足，感情可發展職場戀情

05:46天秤：遇到情緒化夥伴考驗耐性，感情太讓步會迷失自我

06:21水瓶：要巧妙應對強硬對手，感情相處稍微就事論事

😎【讚的】牡羊 金牛 雙子 天蠍

06:57牡羊：工作按部就班成果穩定，感情稍微一板一眼

07:24金牛：新計畫開跑躍躍欲試，感情動起來桃花愈旺

07:59雙子：處理錢財得心應手，感情說到做到最加分

08:27天蠍：成果差強人意反而是好消息，有桃花但不是自己的最愛